ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

شاركت ياسمين عبد العزيز صورة لها بفستان أسود، وأثارت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي بـ “إنستجرام”.





عودة قوية للدراما الرمضانية

وتعيش ياسمين عبد العزيز فترة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025 وسوف يكون المسلسل عودة قوية لها إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الماضي.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا.

وكان أول تعاون بارز بين ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين كان في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في رمضان 2020، وقدم العمل قصة اجتماعية رومانسية مليئة بالتحديات التي تواجهها المرأة المطلقة في المجتمع، ولعبت ياسمين دور "غالية" التي تعاني من طلاقها وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، وهو ما لامس مشاعر الكثير من المشاهدين وتفاعلوا مع قصة المسلسل.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وتفاعل معه الجمهور بشدة وأشاد به.





مشروع سينمائي جديد

على صعيد السينما، أعلنت ياسمين عبد العزيز عن بدء تصوير فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، الذي ينتمي إلى فئة الأفلام الكوميدية، الفيلم يجمعها بالنجم أكرم حسني، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج تامر مرسي.

نشرت ياسمين صورًا من كواليس أول يوم تصوير عبر حسابها على “إنستجرام”، وكتبت: “بسم الله توكلنا على الله، ابتدينا تصوير فيلم كوميدي (زوجة رجل مش مهم) بإذن الله”، وقد حازت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، الذين عبّروا عن حماسهم لمشاهدة العمل.

ناس كتير متغاظة مني

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو للفنان عادل إمام، أثارت من خلالهه حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى.

وجاء فى الفيديو الذى نشرته ياسمين عبد العزيز على لسان الفنان عادل إمام : “ محير ناس كتير.. ناس كتير متغاظة منى.. مش عارف ليه”.