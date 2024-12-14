قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائلات المحتجزين بغزة : "نريدهم" حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب
تفاصيل قرار الحكومة بتمديد مهلة حصر سيارات ذوي الهمم
خلال أيام قليلة.. مفاجأة بشأن المعاش المبكر
احذروا تقلبات الطقس .. أجواء شديدة البرودة منتصف الأسبوع والشبورة مستمرة
نقلة نوعية تنتظرها مصر.. مشروع «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية الأكبر بالشرق الأوسط
موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر
جمعة أو سبت في اليوم دا .. موعد شهر رمضان 2025
سيطرة حمراء .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمواجهة الأهلي وباتشوكا
إنقاذ 25 سائحاً بعد تعرّض مركب سفاري لخطر الغرق جنوب مرسى علم
خدمة إنستاباي الجديدة.. ما حدود تحويل الأموال من الخارج؟
حيثيات حكم حبس عمر زهران| أعد مشهدا سينمائيا لإبعاد الشبهة عنه .. وكاميرات المراقبة كشفت مفاجأة
قبل سقوط حكمه .. إيران: الأسد اشتكى لـ عراقجي من تخطيط تركيا للإطاحة به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر
موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر
خدمات صدى البلد
×

موعد قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2025 وهل هو إجازة تندرج ضمن جدول مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر أم لا ؟ سؤال يشغل بال كثير من المواطنين، إذ يختلف موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2025 في مصر بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، بناءً على التقويمين الميلادي والشرقي، إذ تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، التي تتبع التقويم الشرقي، بعيد الميلاد في 7 يناير من كل عام، في حين تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في 25 ديسمبر، ويعكس هذا التنوع في المواعيد اختلافات تاريخية ودينية بين الطوائف المسيحية.

موعد احتفال عيد الميلاد المجيد 2025 في الكنائس المصرية

1- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ستحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير 2025، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد مساء 6 يناير 2025 في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسبق القداس فترة من الصوم يلتزم بها الأقباط خلال شهر ديسمبر 2024، وتنتهي مع بداية القداس.

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر
موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

2- كنيسة الروم الأرثوذكسية

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2024، وفقًا للتقويم الغربي، وسيترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد صباح يوم 25 ديسمبر في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة.

3- الكنيسة الأسقفية

تحتفل الكنيسة الأسقفية في مصر بعيد الميلاد المجيد أيضا في 25 ديسمبر 2024، وسيترأس المطران سامي فوزي، مطران الكنيسة الإنجليكانية، احتفال ليلة عيد الميلاد مساء 24 ديسمبر في الثامنة مساءً.

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر
موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

هل عيد الميلاد المجيد 2025 إجازة رسمية في مصر

على الرغم من الاحتفالات التي تشهدها الكنائس في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لكن عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السابع من يناير، يعد يوم عطلة رسمية في مصر، أما بالنسبة للكنائس التي تحتفل في 25 ديسمبر، مثل الكنيسة الروم الأرثوذكسية والكنيسة الأسقفية، فيحتفل أتباعها في هذا التاريخ، ولكنه ليس عطلة رسمية في الدولة.

بناء على ذلك يعد يوم 7 يناير 2025 إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي، أما يوم 25 ديسمبر، فمع كونه يوافق عيد الميلاد المجيد لدى بعض الطوائف، لكنه لا يعد إجازة رسمية في مصر.

ما هو عيد الميلاد

عيد الميلاد من أهم الأعياد الدينية التي يحتفل بها المسيحيون حول العالم، وهو يوم يحمل رمزية كبيرة لميلاد السيد المسيح، ويجمع العائلات في أجواء من الفرح والتراحم. 

في مصر، يكتسب هذا العيد خصوصية كبيرة؛ نظرًا لتنوع الطوائف المسيحية التي تعيش في البلاد، والتي تحتفل بعيد الميلاد في تواريخ مختلفة، بناءً على التقويمين الميلادي والشرقي. 

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر
موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

ما هو قداس عيد الميلاد

قداس عيد الميلاد من أبرز الطقوس الدينية في الكنائس المسيحية جميعها في مصر، ففي ليلة 25 ديسمبر، يقام قداس عيد الميلاد في الكنائس الغربية، ويبدأ عادة مع غروب الشمس، ويستمر حتى منتصف الليل، إذ يجري الاحتفال بميلاد السيد المسيح، وعادةً ما يتضمن القداس صلوات خاصة وأناشيد ميلادية، تليها موعظة دينية تلقيها الكهنة، وبعد القداس، يتناول الأقباط الطعام مع العائلة، وهي عادة منتشرة لدى أغلب الأسر المصرية.

أما في الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي، فيقام قداس عيد الميلاد في ليلة 6 يناير من كل عام، بحضور آلاف الأقباط الأرثوذكس إلى الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد، إذ يبدأ القداس في المساء وينتهي مع حلول صباح السابع من يناير، ويشهد هذا اليوم طقوسًا خاصة بميلاد السيد المسيح، بما في ذلك صلوات خاصة وتوزيع الأطعمة على المحتاجين، بالإضافة إلى بعض الأناشيد الميلادية.

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر
موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

عادات المصريين في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

بعيدًا عن الطقوس الدينية التي تتبعها الكنائس المختلفة، يتميز الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مصر بعدد من العادات والتقاليد الاجتماعية الخاصة، التي تجعل من هذا العيد مناسبة مميزة في الثقافة المصرية.

1. الأطعمة الخاصة

من أبرز العادات المرتبطة بعيد الميلاد في مصر هو تناول الأطعمة الخاصة التي يفضلها المصريون في هذه المناسبة، فطعام "السمك" من الوجبات الرئيسية في ليلة عيد الميلاد لدى كثير من المصريين، في حين يعتبر “الكعك” أحد الحلويات المميزة التي يجري إعدادها وتوزيعها على العائلة والأصدقاء، وهناك أيضًا "المعمول" الذي يُصنع خصيصًا لهذه المناسبة.

2. زينة عيد الميلاد

تكتسي المنازل والكنائس في عيد الميلاد بالزينة، حيث تُعلق الأضواء والزينة الملونة، وتُزين الأشجار المخصصة لعيد الميلاد التي غالبًا ما تتوسط الأماكن العامة في المدن، كما أن الكنائس تكتسي بالزينة الخاصة بعيد الميلاد، بما في ذلك الأجراس والإضاءة التي تضيء السماء، مما يضفي جوًا من البهجة والفرح في أنحاء البلاد جميعها.

3. توزيع الهدايا

من العادات الأصيلة في عيد الميلاد تبادل الهدايا بين الأفراد والعائلات، إذ يعد هذا التقليد فرصة للتعبير عن المحبة والمودة بين الأهل والأصدقاء، إذ يُقدم الجميع الهدايا التي عادة ما تكون ملابس، وألعاب للأطفال، وأدوات منزلية.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2025

التاريخ

اليوم

الإجازات الرسمية في 2025

7 يناير 2025

الثلاثاء

عيد الميلاد المجيد 2025

25 يناير 2025

السبت

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

30 مارس 2025

الأحد

عيد الفطر المبارك 2025

31 مارس 2025

الإثنين

عيد الفطر المبارك 2025

1 إبريل 2025

الثلاثاء

عيد الفطر المبارك 2025

21 أبريل 2025

الإثنين

شم النسيم 2025

25 إبريل 2025

الجمعة

عيد تحرير سيناء 2025

1 مايو 2025

الخميس

عيد العمال 2025

5 يونيو 2025

الخميس

وقفة عرفات 2025

6 يونيو 2025

الجمعة

عيد الأضحى المبارك 2025

7 يونيو 2025

السبت

عيد الأضحى المبارك 2025

8 يونيو 2025

الاحد

عيد الأضحي المبارك 2025

9 يونيو 2025

الاثنين

عيد الأضحي المبارك 2025

30 يونيو 2025

الاثنين

ثورة 30 يونيو 2025

26 يوليو 2025

الإثنين

رأس السنة الهجرية 2025

23 يوليو 2025

الأربعاء

عيد الثورة 2025

4 سبتمبر 2025

الخميس

المولد النبوى الشريف 2025

6 أكتوبر 2025

الاثنين

عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر) 2025

قداس عيد الميلاد الإجازات الرسمية في مصر موعد قداس عيد الميلاد موعد قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2025 موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2025 موعد احتفال عيد الميلاد المجيد 2025 في الكنائس المصرية هل عيد الميلاد المجيد 2025 إجازة رسمية الإجازات الرسمية في مصر 2025 جدول الإجازات الرسمية في مصر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثار حريق أسرة الاحساء

6 أشقاء وعروس.. شاحن هاتف ينهي حياة 7 من أسرة واحدة بالسعودية

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الاعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الإعدادي.. مواعيد رسمية نهائية

مباراة الأهلي وباتشوكا

القنوات الناقلة للقاء الأهلي وباتشوكا ومعلق المباراة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة للطلاب الآن

ليلى عبد اللطيف

الأهلي وباتشوكا.. اعرف توقعات ليلى عبد اللطيف عن الفريق الفائز

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة سوهاج .. صور

آيتن عامر

لوك لافت.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بجمالها

امطار

أمطار وبردوة شديدة.. استعدوا لشتاء قاس في هذا الموعد

ترشيحاتنا

سوريا

صحفي: الأمور في سوريا تتصاعد منذ سنوات

أحمد موسى

أحمد موسى: لقاء الأهلي وباتشوكا مباراة للتاريخ

النائبة آيات الحداد

برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي طفرة في تحقيق العدالة للمواطن

بالصور

أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

القرع يحمى من أخطر الأمراض العصرية ويقوى النظر

القرع
القرع
القرع

ضبط 12 طن مواد غذائية وأسمدة وأعلاف مجهولة المصدر داخل مخزن ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الأفلام العربية 2024 | لبنان وتونس فى المقدمة .. وحضور قوى للسينما الفلسطينية

فيلم بنات الفة
فيلم بنات الفة
فيلم بنات الفة

فيديو

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

الاهلى

كواليس التشكيل والقنوات الناقلة .. الأهلي يستعد لمواجهة باتشوكا المكسيكي

الذهب والدولار

3790 جنيها .. تفاصيل سعر الذهب اليوم ومفاجأة بعيار 21

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القنديل بين الأصالة والحداثة

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإلهام المعرفي: انحدار أم استثمار؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر داخل دول الاتحاد الأوروبي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لم يكن عنتر ولبلب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في حياتنا اليومية

المزيد