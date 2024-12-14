موعد قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2025 وهل هو إجازة تندرج ضمن جدول مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر أم لا ؟ سؤال يشغل بال كثير من المواطنين، إذ يختلف موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2025 في مصر بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، بناءً على التقويمين الميلادي والشرقي، إذ تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، التي تتبع التقويم الشرقي، بعيد الميلاد في 7 يناير من كل عام، في حين تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في 25 ديسمبر، ويعكس هذا التنوع في المواعيد اختلافات تاريخية ودينية بين الطوائف المسيحية.

موعد احتفال عيد الميلاد المجيد 2025 في الكنائس المصرية

1- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ستحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير 2025، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد مساء 6 يناير 2025 في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسبق القداس فترة من الصوم يلتزم بها الأقباط خلال شهر ديسمبر 2024، وتنتهي مع بداية القداس.

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

2- كنيسة الروم الأرثوذكسية

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2024، وفقًا للتقويم الغربي، وسيترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد صباح يوم 25 ديسمبر في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة.

3- الكنيسة الأسقفية

تحتفل الكنيسة الأسقفية في مصر بعيد الميلاد المجيد أيضا في 25 ديسمبر 2024، وسيترأس المطران سامي فوزي، مطران الكنيسة الإنجليكانية، احتفال ليلة عيد الميلاد مساء 24 ديسمبر في الثامنة مساءً.

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

هل عيد الميلاد المجيد 2025 إجازة رسمية في مصر

على الرغم من الاحتفالات التي تشهدها الكنائس في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لكن عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السابع من يناير، يعد يوم عطلة رسمية في مصر، أما بالنسبة للكنائس التي تحتفل في 25 ديسمبر، مثل الكنيسة الروم الأرثوذكسية والكنيسة الأسقفية، فيحتفل أتباعها في هذا التاريخ، ولكنه ليس عطلة رسمية في الدولة.

بناء على ذلك يعد يوم 7 يناير 2025 إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي، أما يوم 25 ديسمبر، فمع كونه يوافق عيد الميلاد المجيد لدى بعض الطوائف، لكنه لا يعد إجازة رسمية في مصر.

ما هو عيد الميلاد

عيد الميلاد من أهم الأعياد الدينية التي يحتفل بها المسيحيون حول العالم، وهو يوم يحمل رمزية كبيرة لميلاد السيد المسيح، ويجمع العائلات في أجواء من الفرح والتراحم.

في مصر، يكتسب هذا العيد خصوصية كبيرة؛ نظرًا لتنوع الطوائف المسيحية التي تعيش في البلاد، والتي تحتفل بعيد الميلاد في تواريخ مختلفة، بناءً على التقويمين الميلادي والشرقي.

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

ما هو قداس عيد الميلاد

قداس عيد الميلاد من أبرز الطقوس الدينية في الكنائس المسيحية جميعها في مصر، ففي ليلة 25 ديسمبر، يقام قداس عيد الميلاد في الكنائس الغربية، ويبدأ عادة مع غروب الشمس، ويستمر حتى منتصف الليل، إذ يجري الاحتفال بميلاد السيد المسيح، وعادةً ما يتضمن القداس صلوات خاصة وأناشيد ميلادية، تليها موعظة دينية تلقيها الكهنة، وبعد القداس، يتناول الأقباط الطعام مع العائلة، وهي عادة منتشرة لدى أغلب الأسر المصرية.

أما في الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي، فيقام قداس عيد الميلاد في ليلة 6 يناير من كل عام، بحضور آلاف الأقباط الأرثوذكس إلى الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد، إذ يبدأ القداس في المساء وينتهي مع حلول صباح السابع من يناير، ويشهد هذا اليوم طقوسًا خاصة بميلاد السيد المسيح، بما في ذلك صلوات خاصة وتوزيع الأطعمة على المحتاجين، بالإضافة إلى بعض الأناشيد الميلادية.

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

عادات المصريين في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

بعيدًا عن الطقوس الدينية التي تتبعها الكنائس المختلفة، يتميز الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مصر بعدد من العادات والتقاليد الاجتماعية الخاصة، التي تجعل من هذا العيد مناسبة مميزة في الثقافة المصرية.

1. الأطعمة الخاصة

من أبرز العادات المرتبطة بعيد الميلاد في مصر هو تناول الأطعمة الخاصة التي يفضلها المصريون في هذه المناسبة، فطعام "السمك" من الوجبات الرئيسية في ليلة عيد الميلاد لدى كثير من المصريين، في حين يعتبر “الكعك” أحد الحلويات المميزة التي يجري إعدادها وتوزيعها على العائلة والأصدقاء، وهناك أيضًا "المعمول" الذي يُصنع خصيصًا لهذه المناسبة.

2. زينة عيد الميلاد

تكتسي المنازل والكنائس في عيد الميلاد بالزينة، حيث تُعلق الأضواء والزينة الملونة، وتُزين الأشجار المخصصة لعيد الميلاد التي غالبًا ما تتوسط الأماكن العامة في المدن، كما أن الكنائس تكتسي بالزينة الخاصة بعيد الميلاد، بما في ذلك الأجراس والإضاءة التي تضيء السماء، مما يضفي جوًا من البهجة والفرح في أنحاء البلاد جميعها.

3. توزيع الهدايا

من العادات الأصيلة في عيد الميلاد تبادل الهدايا بين الأفراد والعائلات، إذ يعد هذا التقليد فرصة للتعبير عن المحبة والمودة بين الأهل والأصدقاء، إذ يُقدم الجميع الهدايا التي عادة ما تكون ملابس، وألعاب للأطفال، وأدوات منزلية.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2025