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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

غدًا آخر موعد للتقديم.. جامعة القاهرة تعلن عن وظائف شاغرة في 43 تخصصًا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي
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أعلنت جامعة القاهرة عن حاجتها لشغل 43 وظيفة "طبيب مقيم" للعمل بمستشفيات المعهد القومي للأورام، وذلك من خلال الإعارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. الوظائف المطلوبة تتوزع بين المستشفيات التابعة للمعهد القومي للأورام في كل من الموقع القديم والجديد (مستشفى 500500 بالشيخ زايد).

العدد المطلوب من الأطباء المقيمين يتضمن 13 وظيفة في المعهد القومي للأورام القديم و30 وظيفة في المعهد الجديد. كما أن هذه الوظائف ستكون قابلة للتجديد لمدة سنة قابلة للتجديد من ثلاث إلى خمس سنوات، وفقًا للقرار الوزاري رقم 397 لسنة 2024 وكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 530 بتاريخ 7 يوليو 2024.

 تفاصيل وظيفة جامعة القاهرة: 
المسمى الوظيفي: طبيب مقيم (عن طريق الإعارة)
عدد الوظائف: 43 وظيفة

13 وظيفة في المعهد القومي للأورام القديم
30 وظيفة في المعهد القومي للأورام الجديد (مستشفى 500500 بالشيخ زايد)
المدة: سنة قابلة للتجديد من ثلاث إلى خمس سنوات
المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية
الجهة التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المهارات والشروط المطلوبة في وظيفة جامعة القاهرة: 
المهارات الأساسية:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحاصلًا على بكالوريوس طب وجراحة من كلية الطب جامعة القاهرة.
أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام "جيد جدًا" على الأقل في درجة البكالوريوس.
أن يكون المتقدم قد حصل على تقدير "جيد جدًا" في مادة التخصص، وفي حال عدم وجود متقدمين بهذه الدرجة، يجوز ترشيح الحاصلين على تقدير "جيد".
إتمام التدريب الإجباري (الامتياز) والحصول على شهادة إنهاء التدريب من المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.
الشروط الخاصة في وظيفة جامعة القاهرة  
أن يكون المتقدم لم يسبق ترشيحه لوظيفة طبيب مقيم في تخصص آخر أو قد شغل هذه الوظيفة في مستشفيات المعهد أو غيرها، سواء في التخصص المعلن عنه أو تخصص آخر.
يشترط أن يكون المتقدم لم يسبق له العمل بوظيفة طبيب مقيم ومازال على رأس العمل أو قد استقال منها.
يجب أن يكون المتقدم قد أتم إجراءات التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية لجامعة القاهرة.

شروط المؤهل
يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام "جيد جدًا" على الأقل في درجة البكالوريوس من كلية الطب جامعة القاهرة.
المستندات المطلوبة
على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

أصل شهادة التخرج مع الدرجات.
أصل شهادة الامتياز.
الموقف من التجنيد (للمتقدمين الذكور).
أصل شهادة الميلاد.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
أصل تصريح مزاولة المهنة.
موافقة جهة العمل (إن وجدت).
استمارة الرغبات المقدمة بجلسة المستشفيات بالقصر العيني.
كيفية التقديم
تقدم الطلبات باليد باسم عميد المعهد القومي للأورام إلى قسم شئون الأطباء.
 مواعيد الإعلان
بداية الإعلان: 2 ديسمبر 2024
نهاية الإعلان: 16 ديسمبر 2024

جامعة القاهرة مستشفيات المعهد القومي للأورام طبيب مقيم مستشفى 500500 بالشيخ زايد

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