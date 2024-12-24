حصاد 2024| سلاح ومخدرات .. الداخلية تدك أوكار العناصر الإجرامية

مواجهات شرسة قامت بها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة العناصر الإجرامية الخطرة خلال العام الحالى، نجحت من خلالها فى تطهير البؤر الإجرامية التى شكلت خطر على الأمن العام.

وقادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة خلال العام الحالى لتطهير البؤر الخطرة المشهور عنها تجارة المواد المخدرة والاسلحة، وأوكار إختباء العناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ أحكام قضائية، وجاءت أبزر المداهمات التى قامت بها قوات الشرطة لتطهير البؤر الإجرامية.

مداهمة بؤرة إجرامية خطرة بأسوان

نجحت الاجهزة الامنية فى القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومصرع 5 من عناصرها فى تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بأسوان .

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تشكيل عناصر إجرامية شديدة الخطورة بؤرة للإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة جبلية بأسوان.

تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، وأسفر التعامل عن مصرعهم وضٌبط بحوزتهم (95 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "75 كيلو جرام بانجو - 10 كيلو جرام آيس - 10 كيلو جرام حشيش" – 10 أسلحة نارية " 5 بنادق آلية وخرطوش - 5 فرد محلى " ) .

مصرع 3 عناصر محكوم عليهم بالإعدام

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالشرقية.

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى العديد من القضايا أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه" ، وأحدهم محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل") بالشرقية.

تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم كما ضُبط بحوزتهم (2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

مقتل زعيم بؤرة إجرامية وضبط مساعدية بالغربية

لقى زعيم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مصرعة وتم ضبط ثلاثة آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالغربية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر " بدون ترخيص " بقصد الإتجار .



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم عدد ( 4 عناصر إجرامية سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح – مخدرات – قتل – سرقة وسائل نقل " ، ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد فى جنايتى " إتجار بالمخدرات – قتل " ) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين بؤرة إجرامية كائنة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها .. وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهم " زعيم التشكيل" وضبط باقى العناصر الإجرامية وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (2 بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين ) .

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة ( 3 مليون جنيه ) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

القضاء على عصابة تجارة المخدرات بالفليوبية

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم ( عناصر إجرامية شديدة الخطورة " محكوم على إثنين منهم بأحكام متعددة بالسجن المؤبد فى قضايا " مخدرات " ) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

تم إستهدافهم وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع 4 من عناصر البؤرة ، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (22 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - 20,500 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 3 كيلو جرام من مخدر الآيس "شابو" – عدد 2000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – 1,250 كيلو جرام من مخدر البودر " الحشيش الإصطناعى" – بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – طبنجة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 10مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة ضابط شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية فى مواجهه بقنا

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة مصرعهم بقنا، وإصابة ضابط شرطة، عقب تبادل اطلاق النار.

وردت معلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أكدتها التحريات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عن قيام (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مطلوب ضبطهم فى قضايا "قتل – شروع فى قتل - مخدرات – سلاح نارى - إطلاق أعيرة نارية - سرقة بالإكراه") بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ، متخذين من دائرة مركز شرطة دشنا بقنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم ، وإصابة ضابط شرطة ، وضبط بحوزتهم على (11 قطعة سلاح نارى عبارة عن بنادق "آلية، خرطوش" - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) .

مواجهة شرسة.. إصابة ضابطى شرطة ومصرع 4 عناصر إجرامية

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة مصرعهم بالقليوبية عقب تبادل إطلاق النيران، وإصابة ضابطى شرطة.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بؤرة إجرامية تضم (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مطلوب ضبطهم فى قضايا "قتل – سرقة بالإكراه – مخدرات – شروع فى قتل"، ومحكوم على 2 منهم بالسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد") بالإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية.

تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام والأمن المركزى" ، وتبادلا إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعهم وإصابة ضابطى شرطة من قوة "قطاع الأمن المركزى" ، وضٌبط بحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين ، الحشيش" – 4 قطع أسلحة نارية).