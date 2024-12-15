إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح متنوعة، نتيجة خلافات مالية بين الطرفين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين يقيمان بذات الناحية، ووجود مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات.

الطرف الأول:

1- عبد الرحيم أ.م.ب (48 عامًا) مصابًا بـ"اشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح متفرقة بالجسم"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

2- صفاء ع.م (56 عامًا، ربة منزل) مصابة بـ"رش خرطوش بالذراع الأيمن وكف اليد اليسرى"، وتم نقلها إلى مستشفى طما المركزي.

3- محمد ب.م.ب (40 عامًا، مدرس) مصابًا بـ"جرح باليد اليسرى وكدمات بالساق اليسرى".

الطرف الثاني:

1- محمد ز.م.س (80 عامًا، بالمعاش) مصابًا بـ"رش خرطوش بالبطن والذراع الأيسر".

2- نجله عبد الناصر (48 عامًا، عامل) مصابًا بـ"جرح سطحي بالبطن وسحجة بالرأس".

3- زوجة الثاني رضا ب.د.ب (40 عامًا، ربة منزل) مصابة بـ"جرح باليد اليسرى وآخر بالرأس"، وتم نقلهم إلى مستشفى طما المركزي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الثالث من الطرف الأول والثاني من الطرف الثاني على الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

تبادل الطرفان الاتهامات بالسب والضرب، وإطلاق أعيرة نارية، مما أسفر عن الإصابات المذكورة، وأرجعوا سبب المشاجرة إلى خلافات مالية فيما بينهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.