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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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صدى البلد

تحقيقات وملفات

إجازة 3 أيام متتالية للمدارس وموظفي القطاعين العام والخاص

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025
مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025
إٍسراء عبدالمطلب
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مع اقتراب نهاية العام 2024، يبدأ الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص في البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية المقبلة، وأبرزها إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025. 

وتعد هذه الإجازة من أكثر الإجازات التي ينتظرها العاملون في مختلف القطاعات، حيث تتيح لهم فرصة للراحة والاستمتاع بوقت إضافي مع العائلة والأصدقاء. 

يعتبر هذا التقرير بمثابة توضيح حول مواعيد الإجازات الرسمية الخاصة بعيد الميلاد المجيد في يناير 2025، ومدى تأثيرها على موظفي القطاعين العام والخاص، وكذلك على البنوك والمدارس.

إجازات يناير.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٤

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

من المقرر أن يكون يوم الأحد 7 يناير 2025 هو موعد إجازة عيد الميلاد المجيد للموظفين في القطاعين العام والخاص. 

وبموجب هذا القرار، سيحصل الموظفون على إجازة رسمية في هذا اليوم، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت، ليتمكنوا من الاستفادة من ثلاثة أيام إجازة متواصلة.

وقد ارتفعت معدلات البحث عن موعد هذه الإجازة بشكل ملحوظ، باعتبارها الإجازة الرسمية الأولى في العام الجديد، حيث تنتهي جميع الإجازات الرسمية لعام 2024 مع إجازة 6 أكتوبر 2024.

مواعيد إجازات شهر يناير 2025

إجازات شهر يناير 2025 تتضمن عدة أيام هامة، حيث بلغ إجمالي أيام الإجازات في هذا الشهر 11 يومًا، تتنوع بين العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية:

1. يوم الجمعة 3 يناير 2025: عطلة أسبوعية (الجمعة).
2. يوم السبت 4 يناير 2025: عطلة أسبوعية (السبت).
3. يوم الثلاثاء 7 يناير 2025: عيد الميلاد المجيد (من المتوقع أن يتم ترحيله إلى يوم الخميس 9 يناير 2025 في حال تقرر تزامنه مع العطلة الأسبوعية).
4. يوم الجمعة 10 يناير 2025: عطلة أسبوعية جديدة.

تأثير الإجازة على القطاعات المختلفة

- القطاع العام والخاص: الموظفون في القطاعين العام والخاص سيحصلون على إجازتهم الرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية، ما يوفر لهم ثلاثة أيام إجازة متواصلة. 
- البنوك: من المتوقع أن تكون البنوك مغلقة خلال عطلة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2025. 
- المدارس: يشمل هذا التوقيت المدارس أيضًا، حيث قد يحصل الطلاب على إجازة في هذا اليوم، ويعتمد قرار إغلاق المدارس على التقويم الدراسي الذي تحدده وزارة التربية والتعليم.

وستكون إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 فرصة ثمينة للراحة والاحتفال مع الأهل والأصدقاء بعد عام طويل من العمل. 

ويعتبر هذا اليوم بمثابة بداية للإجازات الرسمية لعام 2025، حيث يتوقع أن تشهد الإجازات المقبلة مزيدًا من الانتظار والبحث من قبل الموظفين في مختلف القطاعات.

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