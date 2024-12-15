الاحتـلال يواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث قام بتفخيخ وتفجير عدد من المنازل في بلدة مركبا القريبة من مرجعيون، مشيرًا، إلى أن التفجير وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالإضافة إلى تفجيرات أخرى في بلدتي مارون ويارون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.



وأضاف سنجاب، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته بشكل كبير، لاسيما في البلدات الجنوبية، كما أن هناك خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تحليق الطائرات المسيرة في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.



وأوضح أن هذه الانتهاكات المستمرة قد تشكل محور النقاش الرئيسي للجنة المعنية بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار، التي عقدت أول اجتماع لها يوم الاثنين الماضي، ومن المتوقع عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لبحث الخروقات الإسرائيلية المستمرة، خصوصًا في الجنوب اللبناني، بما في ذلك تفخيخ وتفجير أحياء سكنية كاملة.



