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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

41 ألف عسكري و241 دبابة خسائر الأوكرانيين بمحور كورسك

كورسك
كورسك
محمد على
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بآخر التطورات في مقاطعة كورسك، ذاكرة إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال جولة القتال الأخيرة، في استمرار لخسائر الأوكرانيين والروس في الحرب المندلعة منذ سنوات.

واندلعت الحرب في فبراير 2022 ومازالت مستمرة حتى الآن وسط تفاؤل بقدرة الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب بإنهائها والتوصل إلى حل نحوها.

وسقط عدد كبير من الجنود الروس والأوكران في المعركة، فبينما تقول روسيا أن لديها خسائر لكن خسائر الأوكران أكبر، يقول الأوكران والغرب بالعكس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 400 عسكري ودبابة بالإضافة لاستسلام 5 جنود أوكرانيين.

وأضافت بإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغ أكثر من 40860 عسكريا بالإضافة إلى 241 دبابة.

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