حزب المصريين الأحرار ناعيًا نبيل الحلفاوي: فقدنا قامة وطنية وفنية عظيمة

نعي حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر.

أكد الحزب في بيان صحفي، أن الفقيد الراحل كان قامة وطنية وفنية عظيمة، ترك إرثًا فنيًا ووطنيًا لن يُنسى، مشيرًا إلى أن مواقفه الثابتة وأعماله الخالدة ستظل شاهدة على عطائه الكبير.

وأضاف الحزب أن الحلفاوي كان نموذجًا للفنان المحترف صاحب المبادئ، الذي جسد أدوارًا ساهمت في توجيه المجتمع ورفع الوعي الوطني، مثل دوره التاريخي في مسلسل "رأفت الهجان"، الذي يعتبر أحد أبرز العلامات في الدراما المصرية ومن أبرز أعماله السينمائية: "الطريق إلى إيلات"، و"العميل رقم 13"، بينما تألق في المسلسلات التليفزيونية الشهيرة.

ووجه حزب المصريين الأحرار خالص التعازي لأسرته الكريمة ولجميع محبيه والساحة الفنية، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان.