حسام عبد المجيد يحتفل بالمباراة الـ 100 مع الزمالك

احتفل حسام عبد المجيد بخوضه 100 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ورفع اللاعب قميصا يحمل الرقم 100 قبل انطلاق مباراة الأبيض والمصري بالكونفدرالية الأفريقية.

وانتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام المصري المقامة باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.