فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع فئات المجتمع، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة.

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ومن بين هذه الفئات، تأتي فئة أصحاب المعاشات الذين يمثلون جزءا مهما من المجتمع المصري، ولذلك تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات، بهدف توفير مسكن ملائم وآمن لهم، خاصة مع تقاعدهم عن العمل وعدم قدرتهم على تحمل أعباء الإيجار المرتفعة.

ولهذا السبب قررت وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمكين أصحاب المعاشات من الاستفادة من الطرح الحالي لوحدات سكن لكل المصريين والذي يتضمن حوالي 78 ألف وحدة سكنية لمحدودل ومتوسطي الدخل، حيث تم السماح لهذه الفئة التقديم في وحدات متوسطي الدخل على أن يتم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري حتى سن المعاش المقرر قانونا.

وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان خبير التنمية المحلية، إن الطرح الجديد من وزارة الإسكان يعكس اهتماما حقيقيا بتلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة في مجال الإسكان.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الدعم ساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع ميزانيات المواطنين، ويمكن للحكومة أن تحقق تأثيرا ملموسا في حياة الأفراد.

وأشار حسان، إلى أن هذه الإجراءات تعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز النمو المستدام في المجتمع المصري.

ويعد توفير شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات خطوة هامة من قبل الدولة لتلبية احتياجات هذه الفئة التي قد تواجه صعوبة في توفير مسكن خاص بها بعد التقاعد.

وتحرص وزارة الإسكان على تخصيص وحدات سكنية تناسب كافة شرائح المجتمع بما في ذلك أصحاب المعاشات، وتتم هذه الجهود في إطار برامج الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى ضمان توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لفئات متعددة، بما فيها شريحة أصحاب المعاشات.

ولحجز شقق الإسكان الاجتماعي، هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها، والتي يتم تحديدها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتختلف من طرح لآخر.

ومنها يجب ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل على 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019 في تاريخ نهاية مدة القرض، ويتم تحديد ذلك بناءً على الدراسة الائتمانية للجهة الممولة.