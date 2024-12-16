الكشف عن كيا EV6 نسخة GT الجديدة بقدرات قوية | صور

كشف عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، عن أحدث إصداراتها في هذا المجال، حيث تعزز العلامة الكورية من تواجدها في عالم السيارات الكهربائية، تقديم نسختها الجديدة EV6 نسخة GT.

كيا EV6 GT

تصميم عصري للسيارة كيا EV6 GT

وتنتمي هذه السيارة إلى العائلة الرياضية، مع تصميم عصري يناسب المفهوم الخصا بها، ودعمت من الخارج بلمسات إنسيابية ومقدمة ذات مصابيح حادة الشكل تتسم بالشراسة، وإضاءة LED، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، جنوط رياضية متعددة الاضلاع تجمع بين الأسود والفضي، وسبويلر خلفي.

كيا EV6 GT

أبرز تجهيزات سيارة كيا EV6 نسخة GT

تأتي السيارة كيا EV6 نسخة GT بعدد 4 أبواب ذات مقابض مخفية، بالاضافة إلى باب خلفي خاص بمساحة التخزين، مع مقصورة داخلية متطورة، تضم شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية التحكم ذات مظهر رياضي، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيك.

كيا EV6 GT

القدرات الفنية وتسارع السيارة كيا EV6 GT

تعتمد السيارة كيا EV6 GT على بطارية سعة 84 كيلووات، مع خصائص الشحن السريع وتقنية 800 فولت، مما تساعدها على مواصلة مدى للسير يقدر بـ 450 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 260 كيلومتر في الساعة.

كيا EV6 GT

تستمد السيارة كيا EV6 GT قوتها من منظومة كهربائية بقوة 478 كيلووات، و740 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات الفنية تحتاج السيارة حوالي 3.5 ثانية فقط، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.