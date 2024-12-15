الموقع الرئاسي ينشر فيديو لقاء الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة والشرطة

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تضمن الفيديو، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التفقدية التى أجراها للأكاديمية العسكرية المصرية ونادي الفروسية بالأكاديمية الكائنين بمقر قيادة الدولة الإستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تضمن الفيديو، أيضا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.