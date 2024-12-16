استمرار صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر

يستمر اليوم الاثنين صرف معاش برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية.



ما زال المواطنون في انتظار موعد تطبيق الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات بدءًا من يناير 2025. ومع ذلك، لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن عن موعد محدد لتطبيق هذه الزيادة للمستحقين.



تتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف الدعم النقدي الشهري ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والذي يغطي حوالي 4.7 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تبلغ 3.14 مليار جنيه لشهر ديسمبر.

وقد تمكّن المستفيدون من صرف المعاش عبر ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك، مع إمكانية استخدامه في الدفع الإلكتروني وإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.

و شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات خاصة لمتابعة سير عملية الصرف، بالتعاون مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لتوفير التيسيرات اللازمة وضمان سلاسة الصرف في جميع المنافذ.

يستفيد من البرنامج حوالي 22 مليون مواطن من الأسر الأولى بالرعاية، حيث تقدم الحكومة دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 41 مليار جنيه ضمن ميزانية برنامج "تكافل وكرامة".