احذر.. المخاطر الصحية لتناول ماء البامية

ماء البامية هو مشروب منقوع يتم صنعه عن طريق نقع قرون البامية في الماء طوال الليل وأصبح أحدث صيحة في عالم الصحة، على الرغم من الاعتقاد بأن المشروب يقدم فوائد صحية مثل خفض مستويات السكر في الدم، ودعم فقدان الوزن، وتحسين الهضم، إلا أن هناك العديد من الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث أيضًا، من ردود الفعل التحسسية إلى مشاكل الأمعاء وحتى حصوات الكلى.



البامية هي واحدة من أكثر الخضروات شعبية، في الآونة الأخيرة انتشر على نطاق واسع اتجاه جديد لماء البامية - وهو مشروب غني بالخضروات مصنوع من نقع قرون البامية الخضراء في الماء طوال الليل، يعتقد مؤيدو هذا المشروب أنه يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وجهود إنقاص الوزن، والهضم.

تم الترويج لاستخدام ماء البامية لتحسين الهضم حيث يعمل على تحييد حمض المعدة المرتبط بقرحة المعدة والأمعاء الدقيقة، إلا أن هناك العديد من عوامل الخطر المرتبطة به.

مخاطر خفية لماء البامية

على الرغم من أن ماء البامية مفيد لمعظم الأشخاص، إلا أنه يمكن أن يسبب تفاعلات حساسية لدى الأشخاص غير القادرين على هضم مستويات الفركتوز العالية الموجودة في الخضار، والتي تزرع عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

وفقًا للخبراء، يمكن أن تؤدي البامية إلى مشاكل معوية حادة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، ولأنها تحتوي أيضًا على الأوكسالات، فهناك احتمال كبير لتكوين حصوات الكلى أيضًا، يمكن أن يتداخل تناول الكثير من ماء البامية مع أدوية تسييل الدم بسبب محتواها العالي من فيتامين ك.

يقترح الأطباء أنه إذا لم تكن متأكدًا من ملاءمة الماء المنقوع لك، فحاول دائمًا استخدام كمية أصغر أولاً.

كيفية تناول ماء البامية ؟

نظرًا لأن ماء البامية أصبح اتجاهًا جديدًا، فقد اعتاد العديد من الأشخاص على تناول هذا المشروب عن طريق التجربة والخطأ، من السهل تحضيره في المنزل عن طريق نقع قرون البامية أو شرائح البامية الرفيعة في الماء طوال الليل. ومع ذلك، يجب التأكد من تبريد ماء البامية أثناء نقعها.

في الصباح، قم بإزالة البامية وقم بتصفية الماء قبل شربه.

بالنسبة للكثيرين، فإن شرب ماء البامية في الصباح يزيد من فوائدها الصحية، لكن الأطباء ينصحون دائمًا باستشارتهم قبل البدء في تناولها في روتينك اليومي لمعرفة أي آثار جانبية. ومع ذلك، يمكنك أيضًا الاستمتاع بالبامية الكاملة بعدة طرق مختلفة، يمكن تحميص القرون أو خبزها أو غليها أو تخليلها أو تناولها طازجة.

المصدر: timesnownews.

