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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رياضة

أول تعليق من جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
محمد بدران
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علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة ديربي مانشستر التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "ليس لدي الكثير لأقوله، لا يوجد دفاع، لقد كانوا مثابرين بشكل لا يُصدق، لم نخسر ثماني مباريات في موسمين، لا يمكننا الدفاع عن ذلك، الأمر لا يتعلق بهذا اللاعب أو ذاك، لقد استقبلنا أهدافًا وهذا خطأنا".

وواصل: "نحن لا نلعب بهدوء، النتائج ليست جيدة، والمباراة لم تكن استثنائية، أعرف وأتفهم الموقف، لكن هذا هو الواقع، يجب أن يعرفوا أن مثل هذه المواقف تحدث، يجب أن تكون حذرًا في منطقة الجزاء، الأمر لا يتعلق بـ نونيز الذي تسبب في ضربة جزاء لـ مانشستر يونايتد، لقد لعب جيدًا حقًا في غير مركزه كظهير".

واعترف: "أنا لست جيدًا بدرجة كافية، أنا الرئيس، المدير، يجب أن أجد الحلول، حتى الآن لم أفعل، هذا هو الواقع، نريد أن نلعب بشكل أفضل ونصنع الفرص، ولكن في الوقت الحالي هذا غير ممكن".

وتابع: "هذا الأمر يحدث مرات عديدة للأسف هذا العام، أهدرنا الكثير من الأشياء، لم نكن جيدين في طريقة لعبنا، قبل ذلك الأمور كانت سلسة جدًا، الآن نكافح لأسباب مختلفة".

وأكد: "ماذا يمكنني أن أقول؟ لا يمكننا إلقاء اللوم على أي لاعب بعينه، الأمر ليس كذلك، إنه الموسم، موسم صعب، لسنا في أفضل حالاتنا ونعاني قليلًا، الآن لا نلعب طوال الأسبوع".

واختتم: "أعتقد أن هذه الهزيمة لم تكن الأصعب خلال تسع سنوات، هزائم  دوري أبطال أوروبا أصعب، ولكن في الوقت الحالي نحتاج إلى نتائج إيجابية لتحسين معنوياتنا، فالأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، كما قلت أنه يتعين عليًَ إيجاد الحل، ولم أفعل حتى الآن، هذه هي الحقيقة".

مانشستر سيتي بيب جوارديولا مان يونايتد الدوري الانجليزي

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