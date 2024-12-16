ارتفاع معدلات الطلاق في الثلاث سنوات الأولى من الزواج يثير القلق

كشف الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع "مودة"، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التضامن الاجتماعي بالتصدي لظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع المصري، وذلك خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة.

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلته ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن الوزارة اعتمدت على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدراسة حجم الظاهرة، حيث أظهرت إحصائيات عام 2017 تسجيل 198 ألف حالة طلاق سنويًا، بمعدل يومي بلغ 542 حالة.

وأشار إلى أن المشكلة الأكثر خطورة تتمثل في ارتفاع نسب الطلاق خلال الثلاث سنوات الأولى من الزواج، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه استقرار العلاقات الزوجية وتتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأكد عبد العزيز أن مشروع "مودة" يسعى للحد من هذه الظاهرة من خلال برامج تدريبية وتوعوية موجهة للشباب المقبلين على الزواج، بهدف بناء أسس قوية ومستدامة للحياة الزوجية.