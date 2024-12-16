قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركلة أوقعته في المحظور.. هل عاقب الأهلي إمام عاشور بغرامة كبيرة؟
حقيقة تسديد كهربا لركلة الجزاء أمام باتشوكا بترتيب عكس المسموح به
استشاي مناعة: يجب تجنب تناول الأدوية من دون وصفة طبية
العناية الإلهية تنقذ أسرة في حادث دهس قطار لسيارتهم بمزلقان سندبسط بزفتى
تنديد عربي بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان
إعلامي يكشف موعد رحيل كهربا عن الأهلي
حكم النوم من غير ذكر الله.. 13 سببا تجعلك لا تفوت هذه السنة
تامر عاشور يتألق في حفل كامل العدد بقصر عابدين | صور
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات.. الفجر الساعة كام؟
شاهد.. أهداف مباراة تشيلسي وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي
الجولاني يكشف عن إصدار عملة جديدة لسوريا
لبحث العودة الآمنة للاجئين.. الشرع يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

ارتفاع معدلات الطلاق في الثلاث سنوات الأولى من الزواج يثير القلق

الطلاق
الطلاق
يوسف أيمن
×

كشف الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع "مودة"، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التضامن الاجتماعي بالتصدي لظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع المصري، وذلك خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة.

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلته ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن الوزارة اعتمدت على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدراسة حجم الظاهرة، حيث أظهرت إحصائيات عام 2017 تسجيل 198 ألف حالة طلاق سنويًا، بمعدل يومي بلغ 542 حالة.

وأشار إلى أن المشكلة الأكثر خطورة تتمثل في ارتفاع نسب الطلاق خلال الثلاث سنوات الأولى من الزواج، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه استقرار العلاقات الزوجية وتتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأكد عبد العزيز أن مشروع "مودة" يسعى للحد من هذه الظاهرة من خلال برامج تدريبية وتوعوية موجهة للشباب المقبلين على الزواج، بهدف بناء أسس قوية ومستدامة للحياة الزوجية.

الطلاق معدلات الطلاق الزواج القلق أيمن عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

امام عاشور

بعد الهزيمة.. الأهلي يوقع غرامة على إمام عاشور لهذا السبب

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

“النواب” يوافق على حوكمة "الدعم النقدي" ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين

جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة

جدول امتحانات نصف العام 2025 بمحافظة الجيزة لجميع الصفوف | صور

موعد صرف معاشات يناير 2025

بعد قرار رفع الحد الأدنى رسميًا.. موعد صرف معاشات يناير 2025

نبيل الحلفاوي

بعد وفاة نبيل الحلفاوي .. تفاصيل مرض أيامه الأخيرة

خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي

حيثيات المحكمة تكشف كيفية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف

كولر

أحمد حسن: مجلس الأهلي رفض مناقشة رحيل كولر

ترشيحاتنا

اخبار الفن

أخبار الفن | موعد ومكان عزاء الفنان نبيل الحلفاوي.. وصلة رقص ياسمين عبد العزيز ومعتز التوني في زفاف ابنة تامر أمين

نبيل الحلفاوي وزوجته

إحداهن فنانة شهيرة.. تعرف على زوجات الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي

رمز محترم للفنانين.. سميرة عبدالعزيز تنعى نبيل الحلفاوي بكلمات مؤثرة

بالصور

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار برشاقتها | صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل

ياسمين عبد العزيز في موقف محرج بسبب حقيبتها| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

يرقد من شهر في المستشفى.. مرض غامض يصيب ابن عمرو وهبة

عمرو وهبة
عمرو وهبة
عمرو وهبة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد