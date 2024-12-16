أيمن بهجت قمر: طرح فيلم ريستارت في موعده ولا نية لتأجيله

أكد المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر، أنه ينتظر حاليا عرض فيلمه الجديد “ريستارت” والذي يقوم ببطولته تامر حسني.

وقال أيمن بهجت قمر لـ صدى البلد، إن فيلم ريستارت سوف يطرح فى موعده بموسم عيد الفطر القادم ولا نية لتغير موعد طرح الفيلم حتى الآن.



وعن فيلمه الجديد “الهنا اللى أنا فيه” والذي يقوم ببطولته كل من كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس أكد بهجت قمر أنه سعيد. بطرح الفيلم فى السينمات هذا الأسبوع لكونه بذل مجهود فى هذا الفيلم على مدار أكثر من سنتين، متمنيا أن ينال اعجاب الجمهور.



كشف السيناريست أيمن بهجت قمر، عن حقيقة زواجه بعد صور انتشرت له من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "حصل سوء فهم من بعض المواقع امبارح بعد حضوري افتتاح مهرجان القاهره السينمائي انا مش متجوز ومي صديقه مقربه ليا لذلك وجب التوضيح.. أنا تليفوني ما سكتش من امبارح".

وكانت أسرة فيلم ريستارت قد احتفلت بعيد ميلاد نجم العمل تامر حسني فى حفل ضم فريق عمل الفيلم بالكامل ليكون هذا الاحتفال الرابع لتامر حسني خلال هذا الأسبوع.



فيلم "ريستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وبطولة: تامر حسني، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وممثلون كثر آخرون.