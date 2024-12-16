قرارات عاجلة بشأن منح شهادة الصلاحية للمعلمين .. تفاصيل

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين قرارات عاجلة في إطار سعيها لاستيفاء السادة شاغلي وظائف التعليم شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للنقل أو التسكين على وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في قانون التعليم.

حيث أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه قد تمت الموافقة من السلطة المختصة على عقد برنامج التسكين على الكادر أونلاين بإعتباره برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية المشار إليها .

وقررت الأكاديمية المهنية للمعلمين التنبيه على السادة شاغلي وظائف التعليم الذين سجلوا ترشحهم لتدريبات التسكين على الكادر وإخطارهم كتابيا بأن مواعيد حجز وإتاحة التدريب على البرنامج أونلاين عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين يكون متاحا بناء على كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية طبقا للمواعيد التالية :

*تبدأ التدريبات الخاصة بمنح شهادة الصلاحية للمعلمين من 18 ديسمبر حتى 31 ديسمبر.

*تبدأ الاختبارات الخاصة بمنح شهادة الصلاحية للمعلمين من 22 ديسمبر 2024 حتى 6 يناير 2025 ، على أن تعقد الاختبارات في مقر الاكاديمية المهنية للمعلمين الواقع في نطاق كل مديرية.

كما قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لإستلام ملفات شاغلي وظائف التعليم ومراجعة بياناتها والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها دون قشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تعتبر الإدارة التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرفقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له اعتبارا من يوم الاحد 22 ديسمبر 2024 الى يوم الخميس 23 يناير 2025 وذلك لمراجعتها وفحصها والتأكد من استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وذلك توطئة لتسجيل استيفائها على موقع بيانات كادر المعلم خلال الزمن المحدد.