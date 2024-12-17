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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

فستان ضيق.. أسما إبراهيم بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

اسما ابراهيم
اسما ابراهيم
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نشرت الإعلامية أسما إبراهيم، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


 وتألقت أسما إبراهيم، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانًا باللون الأوف وايت وهو ما كشف عن جسمها الممشوق.

كما اختارت اسما مكياج بسيط وغير متكلف   ووضعت بعض  مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة عفوية وجذابة التي تتناسب مع ظهورها.


 وتتميز أسما إبراهيم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أسما إبراهيم، وفي  أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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