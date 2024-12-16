قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا: 30 جنديا كوريا شماليا قتلوا وأصيبوا في كورسك الروسية
500 مليون دولار استثمارات.. كل ما تريد معرفته عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية|فيديو
استشهاد الشيخ خالد نبهان صاحب مقولة "روح الروح" في قصف إسرائيلي بغزة
5 تحديات تواجه تنمية الثروة الحيوانية بمصر.. والزراعة تكشف الحلول
قرارات عاجلة من التعليم بشأن الطلاب المتأخرين والممتنعين عن سداد المصروفات
منخفض قطبي ونوة الفيضة.. ماذا يحدث في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؟
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة المشروع جنوبي قطاع غزة
تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين
مش بتضيع وقت | شوبير يوجّه رسالة مثيرة لـ الخطيب بسبب نجم الأهلي
زيارة عمل | ملك الأردن يغادر بلاده متوجها إلى مصر
مش عارف فيه إيه | منشور غاضب من شوبير بسبب الأهلي
رئيس البرلمان العربي: مصر بقيادة السيسي دورها محوري في دعم قضايا الأمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

منخفض قطبي ونوة الفيضة.. ماذا يحدث في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؟

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي
×

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، حيثُ قال إن هناك بداية قوية لفصل الشتاء لم تحدث فى مصر منذ سنوات عديدة بسبب منخفض قطبي شديد البرودة وممطر. 
 

ملامح الطقس


وتوقع “فهيم” خلال تصريحات له ، انخفاض فرق درجات حرارة الليل والنهار، وذلك على عكس العام الماضي. 

وقال “رئيس مركز معلومات المناخ”، إن بدايات مناوشات الشبورة المائية صباحاً من المتوقع أن تستمر حتى آخر الأسبوع مع أمطار متقطعة متوقعة آخر الأسبوع وممكن تكون غزيرة ".

وأضاف أن عدد ساعات البرودة حتى الآن ٣ أضعاف نفس الفترة من العام الماضي ( تم استيفاء من ٧٠ إلى ٨٠ ساعة في بعض المناطق ).

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمالي الصعيد، مائل للدفء على جنوبي سيناء وجنوبي الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحر الأبيض والأحمر


بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

نوة الفيضة الصغري

وبحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد من قبل تبدأ نوة الفيضة الصغرى في مصر يوم 19 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، كما حذرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية المواطنين من التقلبات الجوية الاحقة بـ النوة، وأفادت بأن نوة الفيضة الصغرى من أشد النوات التي ستمر على البلاد هذا الشتاء.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 19 11
6 أكتوبر 20 11
بنهــــا 20 12
دمنهور 19 12
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 11
المنصورة 20 12
الزقازيق 20 13
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 12
دمياط 21 15
بورسعيد 21 18
الإسماعيلية 21 11
السويس 20 11
العريش 21 10
رفح 20 12
رأس سدر 21 11
نخل 18 05
كاترين 12 02
الطور 22 12
طابا 18 09
شرم الشيخ 24 16
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 20 10
السلوم 19 09
سيوة 20 09
رأس غارب 23 14
الغردقة 23 14
سفاجا 22 15
مرسى علم 23 17
شلاتين 26 16
حلايب 23 18
أبو رماد 24 17
رأس حدربة 25 19
الفيوم 21 09
بني سويف 21 08
المنيا 21 08
أسيوط 21 07
سوهاج 22 09
قنا 24 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 12
الوادي الجديد 21 07
أبوسمبل 24 11

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة نوة الفيضة منخفض قطبي ملامح الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر الدولار

الدولار يتراجع رسميًا الآن في البنوك.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع رسميا الآن.. سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024

ريال مدريد و الاهلي

نجم ريال مدريد السابق يوافق على الانتقال إلى الأهلي

إمام عاشور

ركلة أوقعته في المحظور.. هل عاقب الأهلي إمام عاشور بغرامة كبيرة؟

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية.. استثمار مضمون بأعلى فائدة

مع دخول العام الجديد .. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

مع قرب 2025.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية (عائد يصل 39%)

جروس

أول طلب لـ جروس في الزمالك.. وجلسة مرتقبة مع عبد الواحد السيد

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تُعلن حصاد إنجازاتها لعام 2024.. جهود كبيرة في العمل الخيري وخدمة المجتمع

مفتي الجمهورية

مؤتمر الإفتاء يدعو لتعزيز العمل الجماعي لتوحيد الجهود الإفتائية على المستوى العالمي

جانب من الاجتماع

انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

بالصور

بتحس بالسائق وبتغمز للركاب.. سيارة ذكية من تويوتا تبهر العالم: Concept-i

تويوتا concept-i
تويوتا concept-i
تويوتا concept-i

يظهر على كرسي متحرك.. الصور الأولى من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدى

محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال
محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال
محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال

بنتلي تبتكر طلاءً مخصصًا يمكن تغييره بلمسة زر

بنتلي
بنتلي
بنتلي

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بعد فقدان وزنها وتنفى شائعة الـ3 ملايين جنيه

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد