منخفض قطبي ونوة الفيضة.. ماذا يحدث في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؟

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، حيثُ قال إن هناك بداية قوية لفصل الشتاء لم تحدث فى مصر منذ سنوات عديدة بسبب منخفض قطبي شديد البرودة وممطر.



ملامح الطقس



وتوقع “فهيم” خلال تصريحات له ، انخفاض فرق درجات حرارة الليل والنهار، وذلك على عكس العام الماضي.

وقال “رئيس مركز معلومات المناخ”، إن بدايات مناوشات الشبورة المائية صباحاً من المتوقع أن تستمر حتى آخر الأسبوع مع أمطار متقطعة متوقعة آخر الأسبوع وممكن تكون غزيرة ".

وأضاف أن عدد ساعات البرودة حتى الآن ٣ أضعاف نفس الفترة من العام الماضي ( تم استيفاء من ٧٠ إلى ٨٠ ساعة في بعض المناطق ).

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمالي الصعيد، مائل للدفء على جنوبي سيناء وجنوبي الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحر الأبيض والأحمر



بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

نوة الفيضة الصغري

وبحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد من قبل تبدأ نوة الفيضة الصغرى في مصر يوم 19 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، كما حذرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية المواطنين من التقلبات الجوية الاحقة بـ النوة، وأفادت بأن نوة الفيضة الصغرى من أشد النوات التي ستمر على البلاد هذا الشتاء.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 20 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 12

دمياط 21 15

بورسعيد 21 18

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 11

العريش 21 10

رفح 20 12

رأس سدر 21 11

نخل 18 05

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 18 09

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 20 10

السلوم 19 09

سيوة 20 09

رأس غارب 23 14

الغردقة 23 14

سفاجا 22 15

مرسى علم 23 17

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 25 19

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 21 08

أسيوط 21 07

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 24 12

الوادي الجديد 21 07

أبوسمبل 24 11