رئيس حي جنوب الغردقة يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ويستمع لمطالب المواطنين

تفقد اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، سير العمل داخل المركز التكنولوجي، في إطار متابعة مستجدات ملف التصالح على مخالفات المباني. وحرص اللواء مهدي على التواصل المباشر مع المواطنين أثناء تواجده بالمركز، للاستماع إلى طلباتهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تسهيل إجراءات التصالح وضمان التواصل

أكد رئيس الحي ضرورة تسريع إجراءات التصالح، من خلال توعية المواطنين بالإجراءات المطلوبة لاستيفاء ملفاتهم، لضمان إصدار نموذج 8 وتقنين أوضاعهم في أقرب وقت ممكن. كما شدد على إزالة أي عقبات تواجه المواطنين أثناء تقديم طلباتهم، بما يضمن تحقيق انسيابية العمل وسرعة الاستجابة للاحتياجات.

متابعة دقيقة للخدمات

استعرض اللواء أحمد مهدي آليات تقديم الخدمات داخل المركز التكنولوجي، بدءًا من استقبال المواطنين وصولاً إلى متابعة طلبات التصالح واستعلامات شهادات البيانات المتعلقة بالمباني. وأكد على أهمية الالتزام باللوائح المنظمة وفحص الطلبات بدقة لضمان اكتمال البيانات ومعالجة المخالفات وفقًا للإجراءات القانونية.

توجيهات لتحسين الأداء

أشار اللواء مهدي إلى أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال النوافذ المخصصة للخدمات بالمركز، مشددًا على تحقيق السرعة والدقة في أداء المهام اليومية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الحكومية.

تأتي هذه المتابعة المستمرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة الإشراف الدائم على ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية، وتوفير الدعم اللازم لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمة.