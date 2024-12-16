38 مركز تدريب للطلاب.. تعاون بين الأزهر ووزارة العمل

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، محمد جبران، وزير العمل، في لقاء هام بمشيخة الأزهر، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة العمل.

يهدف هذا التعاون إلى تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من الانخراط بشكل فعال في سوق العمل.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع أهمية تدريب طلاب وطالبات جامعة الأزهر في مجالات متنوعة، حيث تم الاتفاق على توفير فرص تدريبية في 38 مركز تدريب تتبع وزارة العمل على مستوى الجمهورية.

هذه المراكز ستعمل على تأهيل الطلاب ببرامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يساعدهم في دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي.

وخلال اللقاء، أبدى وزير العمل سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها فضيلته في تقديم الصورة الصحيحة للإسلام.

وأكد أهمية الدور الذي يلعبه الأزهر كأعرق مؤسسة إسلامية في نشر الوساطة والاعتدال، مؤكدًا التزام الوزارة بتلبية جميع متطلبات الأزهر فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الطلاب.

هذا التعاون يأتي في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز مبدأ التعليم والتدريب كوسيلة رئيسية لتأهيل الشباب وتحضيرهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث.

ويُعد هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة العمل، لتعزيز قدرات الطلاب وتمكينهم من فرص عمل أفضل.

كما ناقش الجانبان ضرورة تطوير برامج تعليمية وتدريبية تتماشى مع التطورات السريعة في سوق العمل، وذلك من خلال التنسيق بين الجامعات ومراكز التدريب لتلبية احتياجات السوق.

وفي هذا السياق، أكد شيخ الأزهر أهمية العمل المشترك لتعزيز الكفاءات والمهارات لدى الشباب، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومؤهل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

في ختام اللقاء، أعرب الشيخ أحمد الطيب عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة العمل، مشيرًا إلى أن الأزهر يسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الحلول لتأهيل الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير العمل على التزام وزارته بدعم هذه المبادرات وتوفير كل ما يلزم لضمان نجاحها.