قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشار الأسد يكشف لأول مرة تفاصيل سقوط العاصمة دمشق
وسائل إعلام إسرائيلية تعلن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون
التموين: 16 مليار جنيه مخصصات لشراء القصب.. و7 مليارات تكلفة العمليات الصناعية
تحدث للمرة الأولى.. الرئاسة السورية تكشف كواليس خروج الأسد من سوريا
من 22 سنة.. محمود سعد يكشف عن قصيدة لـ نبيل الحلفاوى ينعى نفسه
ماركا الإسبانية: مهاجم ريال مدريد الأسبق على أعتاب القلعة الحمراء
وزير الإنتاج الحربي: تطوير العنصر البشري وخطوط الإنتاج بالشركات لمواكبة التصنيع الحديث
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: عودة ترامب والحروب وأسعار النفط تهدد نمو قطاع الطيران
الرئيس السيسي والملك عبد الله يدعوان لدعم سوريا ووحدة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين
وزير قطاع الأعمال: محطة شمسية جديدة بنجع حمادي بتكلفة 750 مليون دولار
بقدرة 500 ميجاوات.. 5 معلومات مهمة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

38 مركز تدريب للطلاب.. تعاون بين الأزهر ووزارة العمل

شيخ الأزهر خلال استقبال وزير العمل
شيخ الأزهر خلال استقبال وزير العمل
عبد الرحمن محمد
×

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، محمد جبران، وزير العمل، في لقاء هام بمشيخة الأزهر، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة العمل. 

يهدف هذا التعاون إلى تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من الانخراط بشكل فعال في سوق العمل.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع أهمية تدريب طلاب وطالبات جامعة الأزهر في مجالات متنوعة، حيث تم الاتفاق على توفير فرص تدريبية في 38 مركز تدريب تتبع وزارة العمل على مستوى الجمهورية.

 هذه المراكز ستعمل على تأهيل الطلاب ببرامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يساعدهم في دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي.

وخلال اللقاء، أبدى وزير العمل سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها فضيلته في تقديم الصورة الصحيحة للإسلام. 

وأكد أهمية الدور الذي يلعبه الأزهر كأعرق مؤسسة إسلامية في نشر الوساطة والاعتدال، مؤكدًا التزام الوزارة بتلبية جميع متطلبات الأزهر فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الطلاب.

هذا التعاون يأتي في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز مبدأ التعليم والتدريب كوسيلة رئيسية لتأهيل الشباب وتحضيرهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث.

ويُعد هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة العمل، لتعزيز قدرات الطلاب وتمكينهم من فرص عمل أفضل.

كما ناقش الجانبان ضرورة تطوير برامج تعليمية وتدريبية تتماشى مع التطورات السريعة في سوق العمل، وذلك من خلال التنسيق بين الجامعات ومراكز التدريب لتلبية احتياجات السوق. 

وفي هذا السياق، أكد شيخ الأزهر أهمية العمل المشترك لتعزيز الكفاءات والمهارات لدى الشباب، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومؤهل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

في ختام اللقاء، أعرب الشيخ أحمد الطيب عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة العمل، مشيرًا إلى أن الأزهر يسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الحلول لتأهيل الشباب وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأكد وزير العمل على التزام وزارته بدعم هذه المبادرات وتوفير كل ما يلزم لضمان نجاحها.

شيخ الأزهر تأهيل الطلاب وزير العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع رسميا الآن.. سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024

ريال مدريد و الاهلي

نجم ريال مدريد السابق يوافق على الانتقال إلى الأهلي

ابو جريشة

علي أبو جريشة: عودة عمر الساعي مكسب للإسماعيلي

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية.. استثمار مضمون بأعلى فائدة

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

جروس

أول طلب لـ جروس في الزمالك.. وجلسة مرتقبة مع عبد الواحد السيد

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-202

سعر الدولار رسميًا الآن| آخر تحديث في البنوك اليوم الاثنين 16-12-202

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الطلاب المتأخرين والممتنعين عن سداد المصروفات

ترشيحاتنا

أرشيفية

صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها

خلال الجولة

رئيس جهاز المنيا الجديدة يتفقد أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالمدينة

البورصة المصرية

تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين.. وخسارة رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه

بالصور

الصحة العالمية تحذر من "ليسا".. فيروس قاتل ينتقل عبر الخفافيش

الخفافيش
الخفافيش
الخفافيش

شاهد.. أول ظهور لابنتي كريم محمود عبد العزيز في "الهنا اللى أنا فيه"

ابنة كريم محمود عبد العزيز
ابنة كريم محمود عبد العزيز
ابنة كريم محمود عبد العزيز

الكاتب البريطاني سومرست موم .. لماذا أصبح جاسوسا؟

الكاتب البريطاني سومرست موم
الكاتب البريطاني سومرست موم
الكاتب البريطاني سومرست موم

بتحس بالسائق وبتغمز للركاب.. سيارة ذكية من تويوتا تبهر العالم: Concept-i

تويوتا concept-i
تويوتا concept-i
تويوتا concept-i

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد