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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

صحة الوادي الجديد: تنفيذ قوافل علاجية مجانية بالفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة بمنطقة بئر 5 التابعة لمركز الفرافرة اليوم الاثنين ضمن برنامج القوافل العلاجية المجانية بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة.

وتضم القافلة الطبية عددا من التخصصات الطبية منها أنف وأذن، أسنان، باطنة، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جلدية، صدر، و خدمات تنظيم الأسرة، والتحاليل، وذلك ضمن خطة المديرية، لتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان القرى، وصرف العلاج بالمجان وإحالة الحالات الحرجة لتلقي العلاج في مستشفيات متخصصة بالقاهرة وأسيوط والأقصر.

وقال الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، تستكمل جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

قافلة طبية الوادي الجديد مديريه الصحة

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