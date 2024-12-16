شعبة مخابز القاهرة: لا تحريك في سعر الخبز المدعم

أكد خالد فكري سكرتير شعبة مخابز القاهرة، أنه كان هناك اجتماع موسع مع الشعبة العامة للغرفة التجارية مع وزير التموين وتم الحديث عن الدعم العيني والدعم النقدي .



وقال خالد فكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لا تحريك لسعر الخبز في المستقبل القريب ويظل على بطاقة التموين ".

وتابع خالد فكري :" حتى عام أو عامين مقبلين ستستمر منظومة الخبز كما هي على بطاقة التموين ".

وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

