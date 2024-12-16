أحمد موسى: سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية وصل 100 ألف جنيه

قال الإعلامي أحمد موسى، ان العاصمة الادارية الجديدة اوشكت على الانتهاء، ويزداد عدد السكان بها كل يوم، موضحا ان شركة العاصمة الإدراية حققت الفترة الأخيرة ارباح كبيرة جدا.



ونوه موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسؤليتي»، المذا ع على فضائية «صدى البلد» ان شركة العاصمة الإدراية لديها سيولة مالية كبيرة في البنوك في الفترة الحالية، لافتا ان سعر المتر يتراوح من 20 الف الي 100 ألف جنيه في بعض المناطق .



وأشار موسى، البرج الايقولي في العاصمة الادراية هو الأعلى في افريقيا في الوقت حالي .

أحمد موسى: العالم يعلم قدر ومكانة مصر.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن رسائل الرئيس السيسي أكد على ضرورة وعي الشعب المصري أمام الشائعات المسمومة التي تستهدف مقدراتها، حتى لا ننزلق لما تعرضت لها دول عدة بالمنطقة، من خلال الرؤية والقوة المصرية والمساندة الشعبية للدولة والقيادة السياسية.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من خراب 2011، منوها بأن العالم يعلم قدر ومكانة مصر، ما يساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية والسياحة الخارجية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قيادة الدول الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية تحتوي على مخازن استراتيجية؛ من أجل الظروف الطارئة.

وأكد أن مصر رفضت التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية ونقض اتفاق 1974 من قبل تل أبيب، علاوة على استهداف تل أبيب البنية التحتية لسوريا، مشددا على أن الرئيس السيسي نوه على أن مصر مستعدة في الانخراط مع سوريا في جهود إعادة الإعمار.

واختتم قائلا: الرئيس السيسي أكد على الاستمرار في التواصل مع كل الأطراف من أجل وقف إطلاق النار في غزة، واستضافة مصر لمؤتمر القاهرة الوزاري في 2 ديسمبر؛ من أجل وقف ممارسات إسرائيل الاستفزازية وتهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.