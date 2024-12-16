مريم أشرف زكي : قررت خوض تجربة التمثيل على المسرح

كشفت الفنانة مريم أشرف زكي، بطلة العرض المسرحي الصالون، تفاصيل جديدة عن العرض المسرحي وبدايتها في الفن، قائلة :"قررت أخوض تجربة التمثيل على خشبة المسرح بعيد عن رأي بابا وماما".

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء الإثنين، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفريق عمل مسرحية "الصالون".

وتشهد الحلقة حديث المواهب الشابة وفريق عمل "الصالون" عن كواليس العمل المسرحي وردود الفعل عليه، بالإضافة إلى أدوارهم التي يؤدونها خلال العمل وأهم التحديات التي واجهتهم خلاله.

فيما يتحدث الفنان أشرف زكي خلال اللقاء عن مشواره الفني وعشقه للمسرح وأهميته ودوره في دعم المواهب الجديد، كما يتطرق إلى دعم النقابة للفرق المسرحية والتجارب الشبابية، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.