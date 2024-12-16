العراق يصدر بيان بشأن وجود ماهر الأسد في بغداد

كشفت السلطات العراقية يوم الاثنين حقيقة وجود ماهر الأسد - شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد - على أراضيها.

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، بيانا أكدت فيه عدم وجود ماهر الاسد داخل الأراضي العراقية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري لوكالة "واع"، إلى أن "الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاحتمالي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة".

ودعا ميري وسائل الإعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية.

يأتي ذلك بعد أسبوع من سقوط النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، حيث وصلت التنظيمات المسلحة إلى العاصمة دمشق، وسيطرت هيئة تحرير الشام على مقاليد الحكم في البلاد.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن عدوان على المواقع العسكرية السورية ليدمر مقدرات الجيش السوري.