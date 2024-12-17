لم يهدد بالرحيل.. أحمد ناجي يكشف كواليس ما حدث بين الشناوي وجمهور الأهلي

قال أحمد ناجي المشرف على مدربى حراس المرمى والحراس بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إنه تحدث صباح اليوم مع محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء، على ما حدث عقب مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس التحدي.

وتابع ناجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:"تحدثت مع محمد الشناوي صباح اليوم وقالي إنه لم يكن يقصد إنه سيرحل عن الأهلي بالعكس قال إنه كان يقول للاعبين أن يغادروا المعلب ويتجهوا إلى غرفة الملابس وعدم الاصطدام بالجماهير".

واختتم:" محمد الشناوي أكد لي إن النادي الأهلي بيته وعمره ما هيفكر للحظة إنه يرحل عن النادي وإن الشناوي أحد أبنائي وأعلم إنه حارس مرمى كبير وعلى خلق وبالتأكيد لم يقصد ما تم تداوله وإن شاء الله سيكون له دور هام وكبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة".