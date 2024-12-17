نشوب حريق داخل شقة سكنية في سوهاج

شهد قسم ثانٍ سوهاج نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي في عقار مكون من طابقين، ملك المدعو "محمد. ع"، 44 عامًا، يعمل مهندسًا مدنيًا، ويقيم بذات الناحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بنشوب الحريق داخل الشقة.

تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة للسيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات بشرية.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

بسؤال مالك الشقة، أفاد بمضمون ما سبق، وأضاف أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فيه، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.