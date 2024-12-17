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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

عامل ينهي حياته بـ«قرص الموت» في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أنغام الجنايني
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شهد مركز جهينة بمحافظة سوهاج حادثة مأساوية، حيث توفي عامل يُدعى "أحمد. ا"، 43 عامًا، أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، بعد إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله قرصًا لحفظ الغلال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول المذكور إلى المستشفى في حالة حرجة إثر تناوله المادة السامة، لكنه فارق الحياة أثناء محاولات إنقاذه.

بسؤال زوجته "شفا. م"، 44 عامًا، وشقيقه "محمد. ا"، 44 عامًا، أكدا أن المتوفى تناول قرص حفظ الغلال أثناء تواجده بالمنزل بسبب سوء حالته النفسية نتيجة خلافات زوجية، كما أوضحا أنهما لا يتهمان أحدًا بالتسبب في الحادث، ونفيا وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

سوهاج قرص حفظ الغلال حوادث محافظة سوهاج أخبار محافظة سوهاج

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