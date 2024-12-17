لأول مرة.. إجراء اختبارات البورد العربي بكلية التمريض بالمنصورة

عقد المجلس العربى للاختصاصات الصحية، اختبارات (البورد العربى) بكلية التمريض للمرة الأولى بمصر وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وريادة الدكتوره عبير زكريا القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وضم الوفد للمجلس العربى الدكتورة ميرنا ابى ضومط ودكتورة عائشة المعمري ودكتورة نجاة دويدار ودكتورة صباح لملوم ودكتورة كوثر محمود نقيب التمريض المصرى وعضو مجلس الشيوخ وبحضور دكتورة أميمة صبحي نقيب تمريض الدقهلية.

وكان فى استقبال الوفد الدكتورة عبير زكريا القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة ناهد قنديل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتوره اسماء ابراهيم رئيس قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ ودكتورة عايدة فريد مدير برنامج البورد العربى بالكلية.



واشارت الدكتورة عبير زكريا إلى أن مصر أول دولة تقوم بتطبيق البورد العربى فى تخصص تمريض الطوارئ والكوارث واليوم أول مرة يقام على مستوى كليات التمريض بجمهورية مصر العربية الاختبار النهائى لبرنامج البورد العربى بمعمل المحاكاة بكلية التمريض جامعة المنصورة في الفترة من ١٦/ ١٨ ديسمبر الحالى.

وأشارت إلى أنه تمت مناقشة المقترحات المقدمة من الكلية ومناقشة المسمى الوظيفي لخريجي البورد العربى وتحسين جودة الخدمات التمريضية في المؤسسات الصحية لان خريج البورد العربى هم خريجين متميزين وهى أعلى درجة فى دراسة وممارسة مهنة التمريض فى العالم العربى .