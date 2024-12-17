رفع حطام سيارة نقل بعد انقلابها أمام جامعة 15 مايو

رفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حطام حادث انقلاب سيارة نقل أمام جامعة 15 مايو بمدخل المدينة من طريق الأوتوستراد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بانقلاب سيارة نقل في دوران أمام جامعة 15 مايو وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بوحدات المحافظة إلى موقع الحادث.

وجرى الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث من قبل أجهزة أمن القاهرة وتسيير الحركة المرورية على الطريق بمخرج مدينة 15 مايو إلى طريق الأوتوستراد، وتبين أن الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.