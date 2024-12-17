لاعب مقابل لاعب.. أحمد حسن يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن صفقة النادي الأهلي الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر: الأهلى توصل لإتفاق مبدئى لضم مصطفى العش من نادى زد، فى فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة مقابل انتقال كريم نيدفيد على أن يتم الإتفاق على التفاصيل المالية خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكان قد أٌقيمت مساء أمس الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2024 فعاليات حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 في مدينة مراكش المغربية للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ليتوج خلالها الأهلي أفضل نادي في أفريقيا لعام 2024.

حسم النادي الأهلي المنافسة على أفضل نادي في أفريقيا على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، ونادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث تم اختيار القلعة الحمراء كأفضل نادي في أفريقيا لعام 2024.

وتسلم محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجائزة من سيدو كيتا، نجم منتخب مالي السابق.