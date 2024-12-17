محلل اقتصادي يكشف سبب خفض الدين الخارجي لمصر | فيديو

قال أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، أن الدين الخارجي هو يتبع وزير المالية و البنك المركزي مشيراً إلي إن مصر خفضت الدين الخارجي 3 مليارات دولار حتى شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف "زغلول" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن خفض الدين الخارجي وفقاً لآخر إحصاء في يونيو 2024 وصل 153 مليار مقارنة بـ168 مليار دولار في نهاية يونيو 2023.

وتابع المحلل الاقتصادي، أن قيمة الـ3 مليارات دولار تراجعت من يونيو حتى فبراير، ما يعني أنه تم خفض قيمة الدين الإجمالية لـ150 مليار دولار.

واردف، مصر سددت 19 مليار دولار في بداية العام المالي، على أن يتم تسديد القيمة الثانية في نهاية العام المالية بواقع 13 مليار دولار.