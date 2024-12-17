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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

إطلاق مشروع الشبكة العربية للبنوك الحيوية من جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي
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ينظم اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بالتعاون مع جامعة عين شمس، المؤتمر الرسمي الأول للإعلان عن انطلاق الشبكة للبنوك الحيوية.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، في مدرج المحلاوي بكلية الطب - جامعة عين شمس.

تعد الشبكة العربية للبنوك الحيوية إحدى المشروعات الرائدة التي تأتي تحت مظلة جامعة الدول العربية، باعتبارها الجهة الممولة للشبكة، بهدف تعزيز التعاون العربي في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

ويعمل المشروع ضمن إطار التحالف العربي للبحث والتطوير والابتكار (ARICA)، وهو إحدى المبادرات الداعمة للعمل العربي المشترك.

وتهدف الشبكة إلى تعزيز حفظ العينات البيولوجية من خلال إنشاء بنوك حيوية متكاملة تخدم البحث العلمي والطبي ، تشجيع التعاون بين الدول العربية لتطوير دراسات طبية متقدمة ، والمساهمة في تطوير حلول فعالة للتحديات الصحية المشتركة بين الدول العربية.

ويعتبر البنك الحيوي بمركز أبحاث طب عين شمس MASRI أول بنك حيوي للسرطان بالجامعات المصرية، ويتمتع البنك الحيوي للسرطان بطب عين شمس بعضوية الوكالة الدولية لأبحاث السرطان IARC ، كما يمثل المركز الرئيسي للبنوك الحيوية العربية.

وسيتم خلال المؤتمر التعريف بأهداف الشبكة، وآليات عملها، وخطة الانطلاق للمرحلة المقبلة. يعد هذا المشروع علامة فارقة في تطوير البحث العلمي العربي وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يخدم القضايا الصحية والتنموية في العالم العربي.

يُعد المؤتمر فرصة للالتقاء بنخبة من العلماء والباحثين من مختلف الدول العربية لتبادل المعرفة والخبرات مما يسهم في تعزيز مكانة البحث العلمي العربي على الساحة العالمية.

البحث العلمي جامعة عين شمس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

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