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حوادث

القصة الكاملة لإيقاف حبس عصام صاصا.. رد فعل زوجته وتعليق مدير أعماله| فيديو

عصام صاصا وشقيقه
عصام صاصا وشقيقه
كتب: مصطفى رجب
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قضية عصام صاصا وصلت إلى مرحلة جديدة، حيث اصدرت محكمة جنايات مستأنف الجيزة حكما بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ لـ عصام صاصا وشقيقه، في اتهامهم بالتزوير، وظهر مدير أعمال عصام صاصا في مقطع فيديو بعد الحكم معلقا «الحمد لله»، كما علقت جهاد زوجة عصام بعد الحكم عبر صفحتها بمنصة انستجرام.

القصة الكاملة لإيقاف حبس عصام صاصا

قبل الحكم بـ ساعات بسيطة خرجت جهاد «حرم الكروان» عبر حسابها بمنصة انستجرام معلقة «حاسة أن النفس مش بيطلع مني، أقسم بالله خايفة يجرالي حاجة من الضغط العصبي اللي أنا فيه، ونبي تدعو لـ عصام ومحمد مش عشانهم ولا عشانا أحنا عشان خاطر ولادهم بس» وتغيبت جهاد زوجة عصام صاصا عن حضور جلسة الحكم للمرة الأولى منذ محاكمة زوجها.

حيث نظرت اليوم محكمة جنايات مستأنف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم جلسة الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما عاما لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، وقضت المحكمة بتعديل الحكم في استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل، ليصبح عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

https://www.youtube.com/shorts/PlzX8lClIho

فور صدور الحكم خرجت جهاد زوجة عصام صاصا من جديد عبر صفحتها في مقطع فيديو تبكي فيه من الفرحة ثم نشرت حالة على منصة انستجرام قالت فيها «عصام صاصا خد إيقاف يا بلد»، فيما ظهر مدير أعماله أمام قاعة المحكمة معلقا على الحكم «كنت متوقع براءته لأنه معملش حاجة، وفرحان جدا وانتظروا خروج الكروان قريب بعد ما خد إيقاف تنفيذ على الحكم»، ورد عصام صاصا بابتسامة الفرحة فور ترحيله من المحكمة.

بداية الواقعة كانت فى 6 مايو الماضى، كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الانتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الأهرام متخذا الطريق الدائري، وعند مخرج منطقة المريوطية وفى ساعة متأخرة اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف"، ومن قوة الصدمة توفى في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم التحفظ على صاصا وسيارته، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.

https://www.youtube.com/shorts/qwaRUcV1jdM

وتولت نيابة الطالبية التحقيق مع عصام صاصا، الذى أكد خلال التحقيقات أنه فوجئ بالمجنى عليه أمام سيارته، خاصة أن الوقت كان متأخرا، واستشهد بسائق سيارة كان بجواره أكد صحة كلام صاصا.

https://www.youtube.com/shorts/iNkSQx2vbAk

وأمرت النيابة بعد ذلك بتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وبعد فحص العينة تبين أن مطرب المهرجانات تعاطى 4 أنواع من المخدر، كما تم ضبط بحوزته مخدرات بقصد التعاطى داخل سيارته، وبعد ذلك قررت النيابة خروج المتهم بكفالة مالية، وإحالته الى المحاكمة الجنائية.

فى 12 يونيو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمة المطرب عصام صاصا غيابيا، حيث توجه إلى مدينة دبي بعد خروجه من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى، وقررت التصالح مع المتهم، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتان وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.

وفى 11 أغسطس، حضر مطرب المهرجانات عصام صاصا ثانى جلساته بعد أن تم ضبطه فى مطار دبى وترحيله إلى الأجهزة الأمنية فى مصر، وقدم دفاع مطرب المهرجانات مرافعته وتقدم بالدفوع وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، كما دفع بعدم جواز تقرير المعمل الكيميائي بإثبات تعاطي المتهم بتعاطي المخدرات، وذلك لعدم وجود جزم بوجود قصد جنائي من التعاطي متمثل في العلم والإرادة واحتمالية تناوله أدوية علاجية، تحتوي على مضادات التهاب، والأدوية التي تحتوي على مواد شبيهة في التحليل بالمواد المخدرة.

وبعد انتهاء المرافعة، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مُطرب المهرجانات عصام صاصا، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ.

مطرب المهرجانات عصام صاصا محكمة جنايات مستأنف الجيزة حرم الكروان حكم عصام صاصا

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