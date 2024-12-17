الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 10 مسيرات روسية في سماء كييف

أكد غيث مناف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، أن سلاح الجو الأوكراني أعلن إسقاطه لـ20 مسيرة من خلال الدفاعات الجوية التقليدية، وهي راجمات المضادات الأرضية والإطلاقات النارية التي سمعناها بكل وضوح في صباح هذا اليوم.



وتابع في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية ، :” تشهد العاصمة الأوكرانية دوي سلسلة من الانفجارات، نتيجة أعمال الدفاع الجوي الأوكراني التي تصدت لكل الأهداف الجوية الروسية".

وأضاف أن سلاح الجو الأوكراني أعلن إسقاطه 10 مسيرات روسية متبقية كانت في الأجواء الأوكرانية، عبر وسائل الدفاع الإلكترونية، مشيرا إلى أنّ سلاح الأمن الأوكراني يعلن مسؤوليته عن تبني قرار المحكمة العسكرية في العاصمة الأوكرانية التي أصدرت أمس أوامر باعتقال وضبط وتحري على القائد الرروسي الذي يصنف من أهم القادة.

وتابع: «قائد الدفاع الإشعاعي الروسي هو جنرال مختص في أعمال المواد الكيماوية، بسبب تورطه في استهداف المقاتلين الأوكرانيين بصواريخ وأسلحة محرمة، وبالتالي قام جهاز الأمن الخاص فجر اليوم باستهدافه واغتياله وتبني هذه العملية بشكل رسمي».