عمرو أديب: حاسس إني شبِه ترامب.. لحظة ارتدائه كاب الحريفة على الهواء |فيديو

تلقى الإعلامي عمرو أديب هدية من الفنان عبدالرحمن محمد خلال استضافته لنجوم "كرو الحريفة 2" في برنامجه، عبارة تيشيرت وكاب مكتوب عليهما اسم الجزء الثاني من فيلم “الحريفة 2” فاستلمها ونظر إلى المخرج قائلاً: "تيشيرت مقاسي؟"هي مفروض تكون هدية، لكن هي دعاية، ولكن ما في مشكلة، أنا هعملكم دعاية عادي وهلبس الكاب".

وخلال برنامجه "الحكاية" على قناة “إم بي سي مصر” ارتدى عمرو أديب الكاب الذي يحمل اسم "الحريفة"، ورفع التيشيرت الذي كان مكتوبًا عليه "أديب" باللغة الإنجليزية، ويحمل الرقم 10، واسم "الحريفة" باللغة العربية.

وأضاف مازحا : “الآن، يا سادة، هو تشيرت وكاب الحريفة ” وفي تعليق آخر، ابتسم أديب وقال بنبرة فكاهية: "أنا حاسس إني شَبِه ترامب فجأة.