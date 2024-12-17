خبير استراتيجي: ما يحدث في غزة خطة لتفريغ الشمال بالكامل

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن خطة القوات الإسرائيلية كانت تهدف إلى تفريغ المنطقة الشمالية من قطاع غزة بشكل كامل.

أوضح أن قوات الاحتلال ركزت ضرباتها على مناطق بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا، وكانت تهدف إلى جرف السكان ونقلهم إلى مناطق الجنوب، مما أدى إلى فصل المناطق الشمالية عن الجنوبية.

وأضاف العمدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تحويل شمال غزة إلى ثكنات عسكرية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية كانت مدروسة ومعدة منذ فترة طويلة، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وتابع قائلاً: “بالنسبة للمفاوضات والجهود المبذولة من مصر وقطر، فإنها مستمرة، ومصر تسعى جاهدة في إطار دورها الإقليمي لتحقيق تقدم في المفاوضات، من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية. فالأوضاع أصبحت كارثية، حيث تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا، ووصل عدد الجرحى والمصابين إلى أكثر من 107 ألفًا، فضلًا عن المفقودين”