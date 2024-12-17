اتحاد أمهات مصر: الطلاب شعروا بالمسئولية التعليمية بسبب التقييمات الأسبوعية

أكدت أميرة محمود منسق اتحاد أمهات مصر، أن عودة التقيامات والواجبات جعلت الطلاب يهتمون بالمدرسة وخاصة بعد فترة الدراسة في فيروس كورونا.



التقييمات الأسبوعية

وأضافت في حوار مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن التقييمات الأسبوعية ربطت الطالب بالمدرسة بشكل اكبر، متابعة أن الطلاب شعروا بالمسؤولية التعليمية بسبب التقييمات الأسبوعية.

وتابعت أميرة محمود منسق اتحاد أمهات مصر، أن نطالب بتخفيف التقييمات الاسبوعيه الى مرتين فقط في الشهر، لافتة الى ان البوكليت اصعب على الطالب ما الاجابه في ورقه الامتحانات.

طالبت بتوحد ألية الامتحانات في كل محافظات مصر، مشيرة إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية لتحقيق تساوي.

