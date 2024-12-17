إصابة 15 شخصا بإختناق خلال اندلاع حريق بمستشفى صدر قنا

اندلع حريق بمستشفى الصدر بمدينة قنا ، وأسفر عن إصابة 15 شخصا بحالات اختناق، نتيجة تصاعد الدخان بالمستشفى.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بعدد من سيارات الإطفاء إلى المستشفى وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى بقية غرف المستشفى.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد كبير من السيارات إلى المستشفى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين نشوب حريق بأحد العنابر المغلقة بمستشفى الصدر بقنا بالدور الثانى ونتج عنه انتشار للأدخنة بالدور الثانى بالمستشفى.

من جانبها توجهت قوة أمنية إلى موقع الحريق ، وجارى متابعة الموقف والإشراف على نقل المصابين.