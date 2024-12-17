أحمد كريمة: ليس شرطًا من الإيمان أن نؤمن بالمهدي

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن ما يثار بأن المهدي المنتظر، سيأتي ويقيم دولة آل البيت، أمر غير صحيح، ويعتبر تخدير للأمة، وأن هذا يكون لعدم السعي لتحرير فلسطين.



وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك اختلاف بين المسلمين عن المهدي، موضحًا " السنة يقولون أن المهدي في سرداب وسيخرج آخر الزمان، والشيعة يقولون أنه يتجول في الأسواق والفنادق، والميادين ".



وتابع أنه تقابل مع أحد من الشيعة، ووجه له سؤال عن مكان المهدي، وأنه قال له إنه يتجول في الأسواق، وفي الفنادق، وأنه سيقيم دولة آل البيت، وسيقوم بتحرير المسجد الأقصى.



وأشار إلى أنه ليس شرطًا من الإيمان أن نؤمن بالمهدي، موضحًا " الشخص الذي لا يؤمن بالمهدي لن يخرج من الإسلام، لأنه ليس من الثوابت".

