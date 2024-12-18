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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

مقتـ.ـل وإصابة مئات الجنود الكوريين الشماليين في معارك بمدينة كورسك الروسية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
قسم الخارجي
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قال مسئول عسكري كبير مساء الثلاثاء إن بضع مئات من جنود كوريا الشمالية الذين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا قتلوا أو أصيبوا خلال معركة في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

ولم يقدم المسئول تفاصيل عن عدد القتلى بالضبط لكنه قال إن القوات الكورية الشمالية لا تبدو متمرسة في القتال وهو ما يُساهم في عدد الضحايا الذين سقطوا، بحسب ما أوردته وكالة أسوشتيد برس الأمريكية. 

وكان المسئول يقدم أول تقدير مهم للخسائر في صفوف كوريا الشمالية والذي يأتي بعد عدة أسابيع من إعلان أوكرانيا أن كوريا الشمالية أرسلت ما بين 10 آلاف و12 ألف جندي إلى روسيا لمساعدتها في الحرب التي استمرت قرابة ثلاث سنوات.

وتحدّث المسئول شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم تقييم أمريكي للحرب. 

وأكد البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يوم الاثنين أن القوات الكورية الشمالية كانت تقاتل على الخطوط الأمامية في مواقع مشاة إلى حد كبير. 

وكانت تقاتل مع وحدات روسية وفي بعض الحالات بشكل مستقل حول كورسك.

وتخوض القوات الأوكرانية والروسية معارك شرسة حول كورسك، وقال المسؤول إن روسيا تمكنت من استعادة نحو 20% من الأراضي التي استولت عليها كييف هناك. 

وأضاف المسؤولون أنه سيكون من الممكن لأوكرانيا أن تحتفظ بالأرض هناك لبعض الوقت، لكن ذلك سيعتمد على كيفية سير بقية القتال، بما في ذلك الضربات بعيدة المدى التي شنتها كييف.

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