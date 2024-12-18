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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

خالد النبوي يكشف كواليس دخوله الفن .. ويكشف كواليس تجسيد دور الأب لابنه نور النبوي فى الأعمال الفنية

خالد النبوي
خالد النبوي
تقى الجيزاوي
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عقد مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير ندوة للفنان خالد النبوي  بدار الأوبرا المصرية ، حيث تحدث فيها عن بداياته ووجه نصيحة للنجوم الشباب.

وتحدث خالد النبوي فى الندوة عن بداياته الفنية وكيف دخل إلى عالم الفن ، مؤكدا أنه غى البداية دخل المعهد العالي للتعاون الزراعي ولكنه لم يحبه ومجال التمثيل لم يكن في الحسبان".

خالد النبوي يتحدث عن التمثيل 

وأضاف خالد النبوي ان الممثل عبارة جزء من حدوتة، حدوتة من الواقع تمس الناس أو حدوتة متخيلة تمس خيال الناس وتجعل لديهم  قدرة على الخيال والتخيل، كما أن الممثل جزء من الحدوتة.

مؤكدا أن أدوات الشخصية التي يقدمها الممثل لابد أن تتوافر ففي مسلسل الإمام، لم يجد الشخصية إلا بعد التعاون مع شخص يدعى "عم زكريا" 70 عام قام بربط عمامته في شخصية الإمام الشافعي وبالتالي وجد الشخصية وشعر أن الشخصية مكتملة بهيبتها.

وأستكمل خالد النبوى حديثه عن النجوم الشباب ، ووجه خالد النبوى نصيحة للشباب ، قائلا: أن أي شاب يريد أن يكون ممثلا لابد أن يتأكد "إن دي شغلانتك بجد واللي هتكسب منها لقمة عيشك، وأنه عاصر ولا يزال يعاصر أشخاص دخلوا معهد السينما، ويعانون معاناة شديدة،  يجب أن يشعر الممثل الشاب بالاشارات التي تؤكد أنه على الطريق.

وأكمل خالد النبوي أنه على الممثل الشاب أن يحترس من الشهرة، وتذكر دوره في مسلسل بوابة الحلواني، حيث قدم شخصية حمزة الحلواني ونجح على مستوى الصناعة والجمهور وفي الشارع كانت الناس تناديه باسمه، ولكن بعدها بحوالي 4 شهور كانت الناس في الشارع تحاول تذكر اسمه، لذلك نصح النبوي أن يحترس الممثل من الشهرة وأن لديه تراكم من الأعمال.

خالد النبوى ودور الأب

وتحدث الفنان خالد النبوي على تجسيده دور الأب لابنه الفنان الشاب نور النبوي فى مسلسل “امبراطورية ميم” ، وقال خالد النبوي أنه بعد نجاح التجربه وتجسيدها شعر أنه جسد دور الأب فى الأعمال أفضل من الواقع. 

خالد النبوي يتحدث عن الراحل يوسف شاهين

وتحدث خالد النبوي عن المخرج الراحل يوسف شاهين وانه تعلم منه الكثير كيف يقدم المشهد بشكل غني على مستوى المشاعر، مشيراً إلى أن المخرج ريدلي سكوت يريد الممثل أن يعيش اللحظة والتجربة، بينما مارتن سكورسيزي، يريد دوما عصر الممثل ليخرج منه الأداء المطلوب.

واضاف النبوي أنه يعمل لمدة ٨ ساعات حتى ولو لم يكن لديه عمل يصوره، مشيرا إلى أنه يتمرن ويتدرب على مستوى الصوت والفكر ويقيم نفسه دائما، مؤكداً أن الممثل لابد أن يقرأ ويسمع موسيقى ويشاهد أفلام وتجارب مختلفة ومتنوعة، حيث انه يقرأ السيناريو قبل التصوير 7 مرات منها مرتان ببطء شديد جداً ليستوعب العمل بالكامل.

وتمنى النبوي استكمال العمل على فيلم مصطفى محمود لعرضه الفترة المقبلة، بعد توقف المشروع.

وعن تأثير السوشيال ميديا ، فاكد النبوي انها من الممكن أن تفيد الفنان أو تضره، موضحا: "نور الشريف تعرض لمحاولة اغتيال معنوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

خالد النبوى مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير تصريحات خالد النبوي

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