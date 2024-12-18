حقيقة وجود عرض من الفتح السعودي لضم مروان عطية | فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة العرض المقدم من نادي الفتح السعودي للتعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي.

ونقل “حتحوت”، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، عن مصدر خاص داخل النادي الأهلي قوله «إن كل التقارير التي أشارت إلى وجود عرض من جانب الفتح السعودي للتعاقد مع مروان عطية غير صحيحة».

وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي عروض من جانب نادي الفتح للتعاقد مع مروان عطية قد وصلت إلى الأهلي في انتقالات يناير المقبل.

وأكد المصدر في تصريحاته، أنه لا نية للتفريط في مروان عطية تحت أي ظروف، واللاعب يعلم ذلك القرار بشكل كامل.