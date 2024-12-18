هل يعود محمد عبدالمنعم للأهلي يناير المقبل؟.. إعلامي يكشف مفاجأة

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، عن موقف محمد عبد المنعم لاعب نيس من الاستمرار بالدوري الفرنسي.

وقال أمير هشام عبر برنامج plus 90: “محمد عبدالمنعم غير قادر على التأقلم مع نيس الفرنسي حتى الآن، وهناك تواصل مستمر مع الأهلي والرغبة في استعادته”.

وتابع: “هناك أكثر من فكرة مطروحة لعودته إما بالإعارة أو تسوية مالية بين الأهلي ونيس وقد يكون متاحًا خلال يناير المقبل”.

جدير بالذكر أن الأهلي، أعلن الأحد، عن استعارة حمدي فتحي، من فريق الوكرة القطري، من أجل المشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025.

وخسر الأهلي 5-6 من باتشوكا، بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.