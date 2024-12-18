هاني حتحوت: رتوش أخيرة تفصل الأهلي عن ضم مدافع نادي «زد» | فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أن النادي الأهلي اقترب من التعاقد مع مصطفى العش، مدافع نادي «زد»، متحدثًا عن أن هناك رتوشاً أخيرة تفصل الأهلي عن ضم اللاعب.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي أنهى صفقة مصطفى العش مدافع زد، ويتبقى بعض الرتوش المالية للصفقة».

وأضاف “حتحوت” أن الأهلي سيُناقش السويسري مارسيل كولر في ضم محمد إسماعيل مدافع زد أيضًا، حيث يرغب الأهلي في الإعلان عن الصفقتين معًا.

وتحدّث “حتحوت” عن أن نادي “زد” يجري تفاوضًا مع الأهلي من أجل إتمام الصفقة بمقابل مادي إلى جانب الحصول على خدمات كريم نيدفيد لضمه في يناير المقبل، بالإضافة إلي ضم سمير محمد مهاجم الأهلي الشاب الذي تم تصعيده مؤخرًا.