سبب لن تتوقعه وراء شعورك بالبرد أكثر من المعتاد .. تعرف عليه

إذا كنت تشعر بالبرد الشديد بشكل متكرر وأكثر من المعتاد مع ظهور بعض الأعراض الأخرى، فقد يكون هذا بسبب نقص مستويات فيتامين B12 والحديد. لذا من الجيد إجراء فحص دم للتأكد من ذلك.

نقص هذا الفيتامين يزيد من شعورك بالبرد

ويعتبر نقص فيتامين B12 أحد أبرز الأسباب في أن يجعلك تشعر بالبرد أكثر من المعتاد، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين”، وتشمل الأسباب ما يلي :

ـ فيتامين B12 ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

ـ نقص فيتامين B12 يؤدي إلى فقر الدم (الأنيميا)، مما يقلل من كفاءة توزيع الأكسجين في الجسم، ويجعلك تشعرين بالبرودة، خاصة في الأطراف مثل اليدين والقدمين.



أعراض أخرى لنقص فيتامين B12:

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

شحوب البشرة.

تنميل أو وخز في الأطراف.

ضعف التركيز والذاكرة.

نقص هذا الفيتامين يزيد من شعورك بالبرد



فيتامينات أخرى مرتبطة بالشعور بالبرد:

ـ نقص الحديد: يسبب فقر الدم، مما يؤدي إلى برودة الأطراف.

ـ نقص فيتامين D: قد يضعف المناعة والدورة الدموية، ما قد يجعلك تشعرين بالبرد.