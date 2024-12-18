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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

Poco M7 Pro 5G.. هاتف متوسط الفئة بإمكانات رائدة

مواصفات هاتف Poco C75 5G
مواصفات هاتف Poco C75 5G
لمياء الياسين
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أطلقت شركة Poco أحدث هواتفها الذكية 5G ذات الميزانية المحدودة، C75 5G ، في الهند، إلى جانب Poco M7 Pro 5G . مع أسعار تنافسية وميزات قوية، تم تصميم هاتف Poco C75 5G لتوفير تجربة 5G موثوقة في قطاع الهواتف الذكية بأسعار معقولة


مواصفات هاتف Poco C75 5G
 

يتميز هاتف Poco C75 5G بشاشة HD+ مقاس 6.88 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

 ويأتي بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تمريرًا سلسًا واستجابة محسنة لتجربة مستخدم محسنة.

 تتميز شاشة هاتف Poco C75 5G بسطوع يصل إلى 600 شمعة. توجد الكاميرا الأمامية داخل شق في الجزء العلوي من الشاشة.

يعمل هاتف Poco C75 5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 SoC بتقنية 4nm مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 611. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 64 جيجابايت.

 ويمكن للمستخدمين توسيع سعة التخزين حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD مخصصة.

يعمل الهاتف الذكي بنظام Android 14، مع نظام HyperOS من Xiaomi . ووعدت Poco بسنتين من تحديثات البرامج و4 سنوات من تحديثات الأمان، مما يضمن حصول المستخدمين على الدعم المستمر والتحسينات بمرور الوقت.

وعلى صعيد الكاميرا، يتميز هاتف C75 5G بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، مما يسمح بالتقاط صور واضحة ومفصلة.

 ويرافق المستشعر الرئيسي كاميرا ثانوية لالتقاط العمق أو الميزات الإضافية. أما بالنسبة لصور السيلفي، فيحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

يعد هاتف Poco C75 5G مزود ببطارية قوية بسعة 5160 مللي أمبير، والتي  تدوم ليوم كامل من الاستخدام لتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات

وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب، ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، ودعم شبكات 5G SA، وراديو FM. 

سعر الهاتف والتوافر

يبلغ سعر  الهاتف  7999 روبية هندية للإصدار 4 جيجابايت + 64 جيجابايت و سيتوفر الهاتف الذكي للشراء اعتبارًا من 19 ديسمبر في الساعة 12 ظهرًا حصريًا على Flipkart.

الهواتف الذكية أسعار تنافسية صور السيلفي شركة Poco نظام Android 14 سعة التخزين هاتف POCO C75 5G

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